- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 878
Profit Trade:
1 268 (67.51%)
Loss Trade:
610 (32.48%)
Best Trade:
496.40 USD
Worst Trade:
-165.88 USD
Profitto lordo:
12 690.78 USD (292 588 pips)
Perdita lorda:
-7 089.62 USD (189 924 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (203.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 182.57 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.83%
Massimo carico di deposito:
49.12%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
846 (45.05%)
Short Trade:
1 032 (54.95%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
10.01 USD
Perdita media:
-11.62 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-343.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 221.23 USD (13)
Crescita mensile:
-1.15%
Previsione annuale:
-13.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 470.01 USD (12.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.56% (1 470.01 USD)
Per equità:
65.01% (2 970.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|152
|EURGBP
|138
|USDCAD
|115
|USDCHF
|113
|EURUSD
|102
|NZDJPY
|94
|EURCHF
|77
|AUDCAD
|77
|GBPCAD
|75
|GBPJPY
|71
|AUDJPY
|70
|EURCAD
|65
|AUDUSD
|62
|NZDUSD
|62
|AUDNZD
|57
|NZDCHF
|55
|USDJPY
|53
|EURJPY
|49
|CADJPY
|47
|EURAUD
|45
|AUDCHF
|44
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|41
|GBPAUD
|40
|CADCHF
|38
|GBPNZD
|36
|GBPCHF
|31
|EURNZD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|690
|EURGBP
|1.3K
|USDCAD
|-637
|USDCHF
|638
|EURUSD
|1.3K
|NZDJPY
|191
|EURCHF
|507
|AUDCAD
|378
|GBPCAD
|135
|GBPJPY
|64
|AUDJPY
|208
|EURCAD
|186
|AUDUSD
|72
|NZDUSD
|-111
|AUDNZD
|-1.1K
|NZDCHF
|-55
|USDJPY
|499
|EURJPY
|266
|CADJPY
|149
|EURAUD
|46
|AUDCHF
|92
|GBPUSD
|425
|CHFJPY
|67
|GBPAUD
|55
|CADCHF
|80
|GBPNZD
|27
|GBPCHF
|103
|EURNZD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|13K
|EURGBP
|9.6K
|USDCAD
|-4.2K
|USDCHF
|4.2K
|EURUSD
|13K
|NZDJPY
|-364
|EURCHF
|1.8K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|2.7K
|GBPJPY
|-744
|AUDJPY
|5.3K
|EURCAD
|7.3K
|AUDUSD
|1.4K
|NZDUSD
|-8.4K
|AUDNZD
|-9.7K
|NZDCHF
|1.3K
|USDJPY
|14K
|EURJPY
|8K
|CADJPY
|5.4K
|EURAUD
|104
|AUDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|7.2K
|CHFJPY
|3K
|GBPAUD
|4.8K
|CADCHF
|3.7K
|GBPNZD
|525
|GBPCHF
|3.5K
|EURNZD
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +496.40 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +203.19 USD
Massima perdita consecutiva: -343.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.21 × 19
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 1025
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
Pepperstone-Edge01
|0.46 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 773
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 839
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1383
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 9814
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 3871
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarkets-Live15
|0.70 × 80
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.71 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 156
|
ICMarketsSC-Live20
|0.76 × 623
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
88USD al mese
169%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
34
100%
1 878
67%
99%
1.79
2.98
USD
USD
65%
1:500