Segnali / MetaTrader 4 / HP28AR HF IC
Ka Wai Chiong

HP28AR HF IC

Ka Wai Chiong
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 169%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 878
Profit Trade:
1 268 (67.51%)
Loss Trade:
610 (32.48%)
Best Trade:
496.40 USD
Worst Trade:
-165.88 USD
Profitto lordo:
12 690.78 USD (292 588 pips)
Perdita lorda:
-7 089.62 USD (189 924 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (203.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 182.57 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.83%
Massimo carico di deposito:
49.12%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
846 (45.05%)
Short Trade:
1 032 (54.95%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
10.01 USD
Perdita media:
-11.62 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-343.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 221.23 USD (13)
Crescita mensile:
-1.15%
Previsione annuale:
-13.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 470.01 USD (12.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.56% (1 470.01 USD)
Per equità:
65.01% (2 970.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 152
EURGBP 138
USDCAD 115
USDCHF 113
EURUSD 102
NZDJPY 94
EURCHF 77
AUDCAD 77
GBPCAD 75
GBPJPY 71
AUDJPY 70
EURCAD 65
AUDUSD 62
NZDUSD 62
AUDNZD 57
NZDCHF 55
USDJPY 53
EURJPY 49
CADJPY 47
EURAUD 45
AUDCHF 44
GBPUSD 43
CHFJPY 41
GBPAUD 40
CADCHF 38
GBPNZD 36
GBPCHF 31
EURNZD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 690
EURGBP 1.3K
USDCAD -637
USDCHF 638
EURUSD 1.3K
NZDJPY 191
EURCHF 507
AUDCAD 378
GBPCAD 135
GBPJPY 64
AUDJPY 208
EURCAD 186
AUDUSD 72
NZDUSD -111
AUDNZD -1.1K
NZDCHF -55
USDJPY 499
EURJPY 266
CADJPY 149
EURAUD 46
AUDCHF 92
GBPUSD 425
CHFJPY 67
GBPAUD 55
CADCHF 80
GBPNZD 27
GBPCHF 103
EURNZD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 13K
EURGBP 9.6K
USDCAD -4.2K
USDCHF 4.2K
EURUSD 13K
NZDJPY -364
EURCHF 1.8K
AUDCAD 13K
GBPCAD 2.7K
GBPJPY -744
AUDJPY 5.3K
EURCAD 7.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD -8.4K
AUDNZD -9.7K
NZDCHF 1.3K
USDJPY 14K
EURJPY 8K
CADJPY 5.4K
EURAUD 104
AUDCHF 1.6K
GBPUSD 7.2K
CHFJPY 3K
GBPAUD 4.8K
CADCHF 3.7K
GBPNZD 525
GBPCHF 3.5K
EURNZD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.40 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +203.19 USD
Massima perdita consecutiva: -343.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1025
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Pepperstone-Edge01
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 773
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 839
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3871
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.74 × 156
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 623
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
147 più
Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.11 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.07 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.07 13:36
Share of trading days is too low
2025.02.07 13:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.06 14:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 14:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 14:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.06 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.06 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HP28AR HF IC
88USD al mese
169%
0
0
USD
3.9K
USD
34
100%
1 878
67%
99%
1.79
2.98
USD
65%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.