SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Darwinex2025
Ayad Zerarki

Darwinex2025

Ayad Zerarki
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 17%
Darwinex-Live-2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 623
Profit Trade:
9 935 (93.52%)
Loss Trade:
688 (6.48%)
Best Trade:
20 707.95 USD
Worst Trade:
-12 917.36 USD
Profitto lordo:
180 715.57 USD (1 411 014 pips)
Perdita lorda:
-163 416.21 USD (335 122 pips)
Vincite massime consecutive:
5065 (14 646.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 159.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
83.94%
Massimo carico di deposito:
187.65%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
1 033 (9.72%)
Short Trade:
9 590 (90.28%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
18.19 USD
Perdita media:
-237.52 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-304.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80 172.19 USD (15)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88 975.07 USD (43.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.25% (88 902.37 USD)
Per equità:
41.36% (83 767.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8698
XAUUSD 1063
WS30 378
GBPUSD 101
USDJPY 72
USDSGD 42
AUDCHF 30
GBPCHF 30
EURAUD 29
GBPAUD 29
NZDCHF 28
CADJPY 24
EURJPY 22
EURGBP 21
AUDNZD 20
EURCHF 20
AUDUSD 12
XTIUSD 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 27K
XAUUSD 33K
WS30 6.4K
GBPUSD -47K
USDJPY 342
USDSGD -1.1K
AUDCHF 124
GBPCHF 492
EURAUD -1.4K
GBPAUD 333
NZDCHF -495
CADJPY 65
EURJPY -50
EURGBP -202
AUDNZD 244
EURCHF 38
AUDUSD 135
XTIUSD 465
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 961K
XAUUSD 129K
WS30 8.7K
GBPUSD -13K
USDJPY 9.8K
USDSGD -30K
AUDCHF 2.5K
GBPCHF 7.9K
EURAUD -70
GBPAUD 3.8K
NZDCHF -3.9K
CADJPY 1.1K
EURJPY -524
EURGBP -1.3K
AUDNZD 680
EURCHF -33
AUDUSD 1.4K
XTIUSD -118
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20 707.95 USD
Worst Trade: -12 917 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +14 646.67 USD
Massima perdita consecutiva: -304.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Tap è un consulente esperto (EA) altamente affidabile progettato per il trading di oro (XAUUSD) sulla piattaforma MQL4. Operando su un intervallo di tempo di un minuto, utilizza l'indicatore RSI combinato con efficaci filtri EMA per garantire punti di entrata e uscita precisi. Con un focus su basso rischio e prestazioni costanti, Gold Tap offre profitti mensili stabili, il che lo rende una scelta ideale per i trader che cercano una crescita costante nel mercato dell'oro.



Non ci sono recensioni
2025.08.25 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwinex2025
30USD al mese
17%
0
0
USD
117K
USD
47
99%
10 623
93%
84%
1.10
1.63
USD
43%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.