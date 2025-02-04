- Crescita
Trade:
10 623
Profit Trade:
9 935 (93.52%)
Loss Trade:
688 (6.48%)
Best Trade:
20 707.95 USD
Worst Trade:
-12 917.36 USD
Profitto lordo:
180 715.57 USD (1 411 014 pips)
Perdita lorda:
-163 416.21 USD (335 122 pips)
Vincite massime consecutive:
5065 (14 646.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 159.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
83.94%
Massimo carico di deposito:
187.65%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
1 033 (9.72%)
Short Trade:
9 590 (90.28%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
18.19 USD
Perdita media:
-237.52 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-304.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80 172.19 USD (15)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88 975.07 USD (43.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.25% (88 902.37 USD)
Per equità:
41.36% (83 767.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8698
|XAUUSD
|1063
|WS30
|378
|GBPUSD
|101
|USDJPY
|72
|USDSGD
|42
|AUDCHF
|30
|GBPCHF
|30
|EURAUD
|29
|GBPAUD
|29
|NZDCHF
|28
|CADJPY
|24
|EURJPY
|22
|EURGBP
|21
|AUDNZD
|20
|EURCHF
|20
|AUDUSD
|12
|XTIUSD
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|27K
|XAUUSD
|33K
|WS30
|6.4K
|GBPUSD
|-47K
|USDJPY
|342
|USDSGD
|-1.1K
|AUDCHF
|124
|GBPCHF
|492
|EURAUD
|-1.4K
|GBPAUD
|333
|NZDCHF
|-495
|CADJPY
|65
|EURJPY
|-50
|EURGBP
|-202
|AUDNZD
|244
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|135
|XTIUSD
|465
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|961K
|XAUUSD
|129K
|WS30
|8.7K
|GBPUSD
|-13K
|USDJPY
|9.8K
|USDSGD
|-30K
|AUDCHF
|2.5K
|GBPCHF
|7.9K
|EURAUD
|-70
|GBPAUD
|3.8K
|NZDCHF
|-3.9K
|CADJPY
|1.1K
|EURJPY
|-524
|EURGBP
|-1.3K
|AUDNZD
|680
|EURCHF
|-33
|AUDUSD
|1.4K
|XTIUSD
|-118
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20 707.95 USD
Worst Trade: -12 917 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +14 646.67 USD
Massima perdita consecutiva: -304.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Gold Tap è un consulente esperto (EA) altamente affidabile progettato per il trading di oro (XAUUSD) sulla piattaforma MQL4. Operando su un intervallo di tempo di un minuto, utilizza l'indicatore RSI combinato con efficaci filtri EMA per garantire punti di entrata e uscita precisi. Con un focus su basso rischio e prestazioni costanti, Gold Tap offre profitti mensili stabili, il che lo rende una scelta ideale per i trader che cercano una crescita costante nel mercato dell'oro.
Non ci sono recensioni
