Abdul Kadir Jailani

AjayentertainmentFX

Abdul Kadir Jailani
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 307%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 845
Profit Trade:
1 526 (82.71%)
Loss Trade:
319 (17.29%)
Best Trade:
68.87 USD
Worst Trade:
-178.87 USD
Profitto lordo:
8 279.11 USD (2 710 088 pips)
Perdita lorda:
-5 211.15 USD (1 255 205 pips)
Vincite massime consecutive:
96 (465.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
845.48 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
49.17%
Massimo carico di deposito:
44.82%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
906 (49.11%)
Short Trade:
939 (50.89%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
5.43 USD
Perdita media:
-16.34 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-263.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.19 USD (5)
Crescita mensile:
17.94%
Previsione annuale:
220.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.00 USD
Massimale:
1 149.26 USD (50.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.95% (1 149.26 USD)
Per equità:
48.46% (934.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1504
GBPJPY 211
BTCUSD 71
EURUSD 13
EURJPY 12
EURAUD 11
USDCAD 11
GBPUSD 5
EURNZD 5
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 1.3K
BTCUSD 125
EURUSD -18
EURJPY -86
EURAUD -35
USDCAD 14
GBPUSD 15
EURNZD -90
USDJPY -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 159K
GBPJPY 33K
BTCUSD 1.3M
EURUSD -358
EURJPY -13K
EURAUD -1K
USDCAD 2K
GBPUSD 1.2K
EURNZD -7.5K
USDJPY -666
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.87 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +465.54 USD
Massima perdita consecutiva: -263.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 più
im trader profesional 
formore information you can call me (087803888979)
Non ci sono recensioni
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 00:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.