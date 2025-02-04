- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
17 (54.83%)
Loss Trade:
14 (45.16%)
Best Trade:
89.10 USD
Worst Trade:
-26.48 USD
Profitto lordo:
234.71 USD (228 483 pips)
Perdita lorda:
-190.98 USD (101 911 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (30.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
12.88%
Massimo carico di deposito:
330.75%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
23 (74.19%)
Short Trade:
8 (25.81%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
13.81 USD
Perdita media:
-13.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-70.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.63 USD (4)
Crescita mensile:
28.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
96.90 USD (35.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.28% (96.90 USD)
Per equità:
87.86% (248.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|BTCUSDm
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|21
|BTCUSDm
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-4.1K
|BTCUSDm
|131K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.10 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.05 USD
Massima perdita consecutiva: -70.63 USD
This trend-following strategy incorporates a stop-loss to manage risk effectively, ensuring a balance between steady growth and capital protection.
Exness socail trading: https://social-trading.club/strategy/110307734
