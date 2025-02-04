SegnaliSezioni
Balanced Momentum

0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
17 (54.83%)
Loss Trade:
14 (45.16%)
Best Trade:
89.10 USD
Worst Trade:
-26.48 USD
Profitto lordo:
234.71 USD (228 483 pips)
Perdita lorda:
-190.98 USD (101 911 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (30.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
12.88%
Massimo carico di deposito:
330.75%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
23 (74.19%)
Short Trade:
8 (25.81%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
13.81 USD
Perdita media:
-13.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-70.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.63 USD (4)
Crescita mensile:
28.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
96.90 USD (35.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.28% (96.90 USD)
Per equità:
87.86% (248.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 25
BTCUSDm 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 21
BTCUSDm 22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -4.1K
BTCUSDm 131K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.10 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.05 USD
Massima perdita consecutiva: -70.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This trend-following strategy incorporates a stop-loss to manage risk effectively, ensuring a balance between steady growth and capital protection.


Exness socail trading: https://social-trading.club/strategy/110307734

Non ci sono recensioni
2025.10.03 11:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 00:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 00:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 07:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 03:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.19 23:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
