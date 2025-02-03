- Crescita
Trade:
419
Profit Trade:
263 (62.76%)
Loss Trade:
156 (37.23%)
Best Trade:
2 989.68 USD
Worst Trade:
-1 293.69 USD
Profitto lordo:
23 452.33 USD (204 763 pips)
Perdita lorda:
-22 247.21 USD (188 793 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (4 521.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 521.11 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
92.07%
Massimo carico di deposito:
23.05%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
418 (99.76%)
Short Trade:
1 (0.24%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
89.17 USD
Perdita media:
-142.61 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-12 942.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 942.66 USD (31)
Crescita mensile:
-0.81%
Previsione annuale:
-9.47%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 921.03 USD
Massimale:
12 983.09 USD (11.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.66% (12 949.23 USD)
Per equità:
17.72% (19 681.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ADBE
|59
|TSLA
|57
|AAPL
|46
|GDAXI
|43
|NFLX
|39
|META
|32
|DIA
|26
|FDN
|24
|GLD
|21
|AMZN
|19
|GOOGL
|19
|ARKK
|12
|FTEC
|8
|CAT
|8
|MCD
|3
|EFA
|1
|EZU
|1
|AMD
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ADBE
|-813
|TSLA
|2.7K
|AAPL
|-2K
|GDAXI
|-489
|NFLX
|2.2K
|META
|-831
|DIA
|136
|FDN
|-64
|GLD
|-131
|AMZN
|-870
|GOOGL
|187
|ARKK
|788
|FTEC
|541
|CAT
|-158
|MCD
|-91
|EFA
|-3
|EZU
|-1
|AMD
|9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ADBE
|-7.9K
|TSLA
|9K
|AAPL
|-7.9K
|GDAXI
|85
|NFLX
|28K
|META
|-6.4K
|DIA
|2.4K
|FDN
|223
|GLD
|-895
|AMZN
|-5.4K
|GOOGL
|3.7K
|ARKK
|1.7K
|FTEC
|2K
|CAT
|-1.5K
|MCD
|-886
|EFA
|-274
|EZU
|-117
|AMD
|91
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 989.68 USD
Worst Trade: -1 294 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +4 521.11 USD
Massima perdita consecutiva: -12 942.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Darwinex-Live
|4.39 × 727
Non ci sono recensioni
