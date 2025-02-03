SegnaliSezioni
Eduardo Jimenez Valverde

DARWINEX AMGM

Eduardo Jimenez Valverde
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
263 (62.76%)
Loss Trade:
156 (37.23%)
Best Trade:
2 989.68 USD
Worst Trade:
-1 293.69 USD
Profitto lordo:
23 452.33 USD (204 763 pips)
Perdita lorda:
-22 247.21 USD (188 793 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (4 521.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 521.11 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
92.07%
Massimo carico di deposito:
23.05%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
418 (99.76%)
Short Trade:
1 (0.24%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
89.17 USD
Perdita media:
-142.61 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-12 942.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 942.66 USD (31)
Crescita mensile:
-0.81%
Previsione annuale:
-9.47%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 921.03 USD
Massimale:
12 983.09 USD (11.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.66% (12 949.23 USD)
Per equità:
17.72% (19 681.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ADBE 59
TSLA 57
AAPL 46
GDAXI 43
NFLX 39
META 32
DIA 26
FDN 24
GLD 21
AMZN 19
GOOGL 19
ARKK 12
FTEC 8
CAT 8
MCD 3
EFA 1
EZU 1
AMD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ADBE -813
TSLA 2.7K
AAPL -2K
GDAXI -489
NFLX 2.2K
META -831
DIA 136
FDN -64
GLD -131
AMZN -870
GOOGL 187
ARKK 788
FTEC 541
CAT -158
MCD -91
EFA -3
EZU -1
AMD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ADBE -7.9K
TSLA 9K
AAPL -7.9K
GDAXI 85
NFLX 28K
META -6.4K
DIA 2.4K
FDN 223
GLD -895
AMZN -5.4K
GOOGL 3.7K
ARKK 1.7K
FTEC 2K
CAT -1.5K
MCD -886
EFA -274
EZU -117
AMD 91
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 989.68 USD
Worst Trade: -1 294 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +4 521.11 USD
Massima perdita consecutiva: -12 942.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
4.39 × 727
Non ci sono recensioni
2025.05.29 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
