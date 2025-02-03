- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
150 (57.91%)
Loss Trade:
109 (42.08%)
Best Trade:
18.59 USD
Worst Trade:
-22.46 USD
Profitto lordo:
556.01 USD (24 853 pips)
Perdita lorda:
-716.58 USD (52 446 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (46.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.93 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
2.28%
Massimo carico di deposito:
70.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
128 (49.42%)
Short Trade:
131 (50.58%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.62 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-29.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.10 USD (4)
Crescita mensile:
-40.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.77 USD
Massimale:
187.22 USD (83.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.00% (187.22 USD)
Per equità:
17.04% (16.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|27
|USDJPY
|23
|EURCAD
|22
|EURUSD
|20
|AUDUSD
|18
|EURJPY
|17
|GBPJPY
|16
|EURAUD
|14
|XAUUSD
|14
|AUDJPY
|13
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|12
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|4
|EURCHF
|3
|BTCUSD
|3
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|28
|EURCAD
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-31
|EURAUD
|-14
|XAUUSD
|-5
|AUDJPY
|-23
|GBPAUD
|-3
|USDCHF
|-27
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|-46
|NZDCAD
|-22
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|-17
|CADJPY
|15
|EURCHF
|17
|BTCUSD
|-5
|EURGBP
|-5
|GBPNZD
|4
|GBPCHF
|-16
|AUDCHF
|-23
|NZDCHF
|2
|EURNZD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-126
|USDJPY
|454
|EURCAD
|171
|EURUSD
|102
|AUDUSD
|48
|EURJPY
|-84
|GBPJPY
|-441
|EURAUD
|-221
|XAUUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-338
|GBPAUD
|-50
|USDCHF
|-266
|AUDCAD
|57
|NZDUSD
|-458
|NZDCAD
|-314
|GBPCAD
|31
|NZDJPY
|-247
|CADJPY
|215
|EURCHF
|151
|BTCUSD
|-23K
|EURGBP
|-43
|GBPNZD
|72
|GBPCHF
|-136
|AUDCHF
|-196
|NZDCHF
|14
|EURNZD
|-15
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.59 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.41 USD
Massima perdita consecutiva: -29.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
A consistent monthly return of between 15% – 25% . Above all, protecting the invested capital is prime.
Risk management:
- Appropriately considered position sizing
- Trading base on price action trend follow only
- Close trade on the day, never more than 12 hours
- Stop loss set with target profit base on intelligence trigger to get maximum profit
Do not subscribe to my signal if :
- You have no patience
- You alarmist
- You trade better than me
Don't wait for a trades every day! The trades are rare! But accurate . Let's grow and enjoy the profit
Non ci sono recensioni
