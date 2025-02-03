SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pure Price Action
Robby Wijaya

Pure Price Action

Robby Wijaya
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
150 (57.91%)
Loss Trade:
109 (42.08%)
Best Trade:
18.59 USD
Worst Trade:
-22.46 USD
Profitto lordo:
556.01 USD (24 853 pips)
Perdita lorda:
-716.58 USD (52 446 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (46.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.93 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
2.28%
Massimo carico di deposito:
70.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
128 (49.42%)
Short Trade:
131 (50.58%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.62 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-29.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.10 USD (4)
Crescita mensile:
-40.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.77 USD
Massimale:
187.22 USD (83.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.00% (187.22 USD)
Per equità:
17.04% (16.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 27
USDJPY 23
EURCAD 22
EURUSD 20
AUDUSD 18
EURJPY 17
GBPJPY 16
EURAUD 14
XAUUSD 14
AUDJPY 13
GBPAUD 13
USDCHF 12
AUDCAD 8
NZDUSD 6
NZDCAD 6
GBPCAD 6
NZDJPY 4
CADJPY 4
EURCHF 3
BTCUSD 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
GBPCHF 2
AUDCHF 2
NZDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -14
USDJPY 28
EURCAD 13
EURUSD 8
AUDUSD 5
EURJPY -6
GBPJPY -31
EURAUD -14
XAUUSD -5
AUDJPY -23
GBPAUD -3
USDCHF -27
AUDCAD 4
NZDUSD -46
NZDCAD -22
GBPCAD 2
NZDJPY -17
CADJPY 15
EURCHF 17
BTCUSD -5
EURGBP -5
GBPNZD 4
GBPCHF -16
AUDCHF -23
NZDCHF 2
EURNZD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -126
USDJPY 454
EURCAD 171
EURUSD 102
AUDUSD 48
EURJPY -84
GBPJPY -441
EURAUD -221
XAUUSD -2.5K
AUDJPY -338
GBPAUD -50
USDCHF -266
AUDCAD 57
NZDUSD -458
NZDCAD -314
GBPCAD 31
NZDJPY -247
CADJPY 215
EURCHF 151
BTCUSD -23K
EURGBP -43
GBPNZD 72
GBPCHF -136
AUDCHF -196
NZDCHF 14
EURNZD -15
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.59 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.41 USD
Massima perdita consecutiva: -29.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
A consistent monthly return of between 15% – 25% . Above all, protecting the invested capital is prime.
Risk management:
  • Appropriately considered position sizing 
  • Trading base on price action trend follow only
  • Close trade on the day, never more than 12 hours
  • Stop loss set with target profit base on intelligence trigger to get maximum profit

Do not subscribe to my signal if :

  • You have no patience
  • You alarmist
  • You trade better than me

Don't wait for a trades every day! The trades are rare! But accurate . Let's grow and enjoy the profit



Non ci sono recensioni
2025.09.24 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 02:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.09 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pure Price Action
30USD al mese
-69%
0
0
USD
91
USD
34
0%
259
57%
2%
0.77
-0.62
USD
73%
1:500
Copia

