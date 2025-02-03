SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algo 5 US500
Soo Ye Kai

Algo 5 US500

Soo Ye Kai
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
33 (35.48%)
Loss Trade:
60 (64.52%)
Best Trade:
176.36 USD
Worst Trade:
-424.00 USD
Profitto lordo:
1 604.74 USD (76 928 pips)
Perdita lorda:
-4 391.56 USD (112 836 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (384.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.63 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
22.62%
Massimo carico di deposito:
7.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
73 (78.49%)
Short Trade:
20 (21.51%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-29.97 USD
Profitto medio:
48.63 USD
Perdita media:
-73.19 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-806.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 132.00 USD (3)
Crescita mensile:
3.49%
Previsione annuale:
42.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 206.86 USD
Massimale:
3 206.86 USD (64.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.45% (3 206.86 USD)
Per equità:
10.99% (378.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -2.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.36 USD
Worst Trade: -424 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +384.63 USD
Massima perdita consecutiva: -806.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 16:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 00:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Share of trading days is too low
2025.06.12 14:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
