Trade:
93
Profit Trade:
33 (35.48%)
Loss Trade:
60 (64.52%)
Best Trade:
176.36 USD
Worst Trade:
-424.00 USD
Profitto lordo:
1 604.74 USD (76 928 pips)
Perdita lorda:
-4 391.56 USD (112 836 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (384.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.63 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
22.62%
Massimo carico di deposito:
7.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
73 (78.49%)
Short Trade:
20 (21.51%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-29.97 USD
Profitto medio:
48.63 USD
Perdita media:
-73.19 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-806.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 132.00 USD (3)
Crescita mensile:
3.49%
Previsione annuale:
42.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 206.86 USD
Massimale:
3 206.86 USD (64.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.45% (3 206.86 USD)
Per equità:
10.99% (378.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.36 USD
Worst Trade: -424 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +384.63 USD
Massima perdita consecutiva: -806.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
