- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
166 (64.84%)
Loss Trade:
90 (35.16%)
Best Trade:
9 220.15 USD
Worst Trade:
-8 251.48 USD
Profitto lordo:
154 636.17 USD (99 187 pips)
Perdita lorda:
-85 657.15 USD (31 924 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (35 554.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 554.43 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
102.96%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
157 (61.33%)
Short Trade:
99 (38.67%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
269.45 USD
Profitto medio:
931.54 USD
Perdita media:
-951.75 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-6 674.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 336.96 USD (2)
Crescita mensile:
-5.88%
Previsione annuale:
-71.31%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33 486.89 USD (17.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.64% (33 486.89 USD)
Per equità:
35.99% (61 848.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|GBPJPY
|28
|EURUSD
|19
|EURAUD
|14
|EURJPY
|14
|USDJPY
|11
|GBPAUD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64K
|GBPJPY
|-1.8K
|EURUSD
|935
|EURAUD
|-472
|EURJPY
|6.6K
|USDJPY
|1.3K
|GBPAUD
|-2.9K
|GBPUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|831
|AUDJPY
|820
|USDCHF
|-2.9K
|NZDUSD
|-896
|GBPCAD
|173
|EURCAD
|-676
|NZDCAD
|65
|GBPCHF
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|68K
|GBPJPY
|401
|EURUSD
|1.3K
|EURAUD
|-1.2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|246
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPUSD
|-317
|AUDUSD
|485
|USDCAD
|172
|CADJPY
|-276
|NZDJPY
|281
|AUDJPY
|243
|USDCHF
|-309
|NZDUSD
|-201
|GBPCAD
|101
|EURCAD
|-288
|NZDCAD
|14
|GBPCHF
|-814
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 220.15 USD
Worst Trade: -8 251 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35 554.43 USD
Massima perdita consecutiva: -6 674.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni