CMI Mixed Strategy
Ryan Keylock

CMI Mixed Strategy

Ryan Keylock
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 69%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
166 (64.84%)
Loss Trade:
90 (35.16%)
Best Trade:
9 220.15 USD
Worst Trade:
-8 251.48 USD
Profitto lordo:
154 636.17 USD (99 187 pips)
Perdita lorda:
-85 657.15 USD (31 924 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (35 554.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 554.43 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
102.96%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
157 (61.33%)
Short Trade:
99 (38.67%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
269.45 USD
Profitto medio:
931.54 USD
Perdita media:
-951.75 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-6 674.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 336.96 USD (2)
Crescita mensile:
-5.88%
Previsione annuale:
-71.31%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33 486.89 USD (17.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.64% (33 486.89 USD)
Per equità:
35.99% (61 848.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 119
GBPJPY 28
EURUSD 19
EURAUD 14
EURJPY 14
USDJPY 11
GBPAUD 9
GBPUSD 9
AUDUSD 6
USDCAD 6
CADJPY 5
NZDJPY 4
AUDJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 64K
GBPJPY -1.8K
EURUSD 935
EURAUD -472
EURJPY 6.6K
USDJPY 1.3K
GBPAUD -2.9K
GBPUSD -1.1K
AUDUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
CADJPY 1K
NZDJPY 831
AUDJPY 820
USDCHF -2.9K
NZDUSD -896
GBPCAD 173
EURCAD -676
NZDCAD 65
GBPCHF -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY 401
EURUSD 1.3K
EURAUD -1.2K
EURJPY 1.2K
USDJPY 246
GBPAUD -1.3K
GBPUSD -317
AUDUSD 485
USDCAD 172
CADJPY -276
NZDJPY 281
AUDJPY 243
USDCHF -309
NZDUSD -201
GBPCAD 101
EURCAD -288
NZDCAD 14
GBPCHF -814
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 220.15 USD
Worst Trade: -8 251 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35 554.43 USD
Massima perdita consecutiva: -6 674.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 00:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 20:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.12 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.01 16:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.01 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
