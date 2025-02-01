- Crescita
Trade:
6 595
Profit Trade:
4 536 (68.77%)
Loss Trade:
2 059 (31.22%)
Best Trade:
2 476.28 USD
Worst Trade:
-936.70 USD
Profitto lordo:
89 629.51 USD (1 003 405 pips)
Perdita lorda:
-52 434.29 USD (746 279 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (909.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 634.76 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
68.38%
Massimo carico di deposito:
8.41%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
320
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.88
Long Trade:
2 347 (35.59%)
Short Trade:
4 248 (64.41%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
5.64 USD
Profitto medio:
19.76 USD
Perdita media:
-25.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-939.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 112.85 USD (5)
Crescita mensile:
24.40%
Previsione annuale:
294.50%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
3 131.75 USD (4.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.38% (3 112.85 USD)
Per equità:
14.48% (9 686.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1502
|EURJPY
|1191
|GBPJPY
|953
|XAUUSD
|792
|ETHUSD
|432
|EURUSD
|423
|AUDUSD
|320
|GER40
|243
|SOLUSD
|219
|GBPUSD
|191
|USDCAD
|176
|USDCHF
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|6.3K
|EURJPY
|-375
|GBPJPY
|-648
|XAUUSD
|18K
|ETHUSD
|85
|EURUSD
|7.8K
|AUDUSD
|5K
|GER40
|109
|SOLUSD
|111
|GBPUSD
|714
|USDCAD
|227
|USDCHF
|-503
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|-1.9K
|GBPJPY
|-3.1K
|XAUUSD
|36K
|ETHUSD
|85K
|EURUSD
|17K
|AUDUSD
|24K
|GER40
|56K
|SOLUSD
|11K
|GBPUSD
|7.1K
|USDCAD
|3.3K
|USDCHF
|-4.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 476.28 USD
Worst Trade: -937 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +909.91 USD
Massima perdita consecutiva: -939.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
