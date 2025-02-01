SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA New Player
Vitali Vasilenka

EA New Player

Vitali Vasilenka
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 74%
MonetaMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 595
Profit Trade:
4 536 (68.77%)
Loss Trade:
2 059 (31.22%)
Best Trade:
2 476.28 USD
Worst Trade:
-936.70 USD
Profitto lordo:
89 629.51 USD (1 003 405 pips)
Perdita lorda:
-52 434.29 USD (746 279 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (909.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 634.76 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
68.38%
Massimo carico di deposito:
8.41%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
320
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.88
Long Trade:
2 347 (35.59%)
Short Trade:
4 248 (64.41%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
5.64 USD
Profitto medio:
19.76 USD
Perdita media:
-25.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-939.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 112.85 USD (5)
Crescita mensile:
24.40%
Previsione annuale:
294.50%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
3 131.75 USD (4.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.38% (3 112.85 USD)
Per equità:
14.48% (9 686.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1502
EURJPY 1191
GBPJPY 953
XAUUSD 792
ETHUSD 432
EURUSD 423
AUDUSD 320
GER40 243
SOLUSD 219
GBPUSD 191
USDCAD 176
USDCHF 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 6.3K
EURJPY -375
GBPJPY -648
XAUUSD 18K
ETHUSD 85
EURUSD 7.8K
AUDUSD 5K
GER40 109
SOLUSD 111
GBPUSD 714
USDCAD 227
USDCHF -503
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 27K
EURJPY -1.9K
GBPJPY -3.1K
XAUUSD 36K
ETHUSD 85K
EURUSD 17K
AUDUSD 24K
GER40 56K
SOLUSD 11K
GBPUSD 7.1K
USDCAD 3.3K
USDCHF -4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 476.28 USD
Worst Trade: -937 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +909.91 USD
Massima perdita consecutiva: -939.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MonetaMarkets-Live
0.83 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.05.05 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 09:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 13:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 16:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 19:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.17 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.05 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati