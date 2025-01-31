SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Indonesian Fighter
Donni Syaifudin Arsyad

Indonesian Fighter

Donni Syaifudin Arsyad
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 95%
XM.COM-Real 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 387
Profit Trade:
1 223 (88.17%)
Loss Trade:
164 (11.82%)
Best Trade:
7.04 USD
Worst Trade:
-7.88 USD
Profitto lordo:
394.94 USD (353 549 pips)
Perdita lorda:
-299.95 USD (288 910 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (10.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.36 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
38.07%
Massimo carico di deposito:
6.73%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.33
Long Trade:
762 (54.94%)
Short Trade:
625 (45.06%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
-1.83 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-20.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.56 USD (5)
Crescita mensile:
-1.61%
Previsione annuale:
-19.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.95 USD (9.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.64% (21.95 USD)
Per equità:
13.60% (15.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 1272
GBPUSDm# 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 63
GBPUSDm# 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 63K
GBPUSDm# 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.04 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.97 USD
Massima perdita consecutiva: -20.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 01:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 02:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.26 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 09:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Indonesian Fighter
30USD al mese
95%
0
0
USD
92
USD
36
100%
1 387
88%
38%
1.31
0.07
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.