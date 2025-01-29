SegnaliSezioni
Martin Dvorak

MADEX FUND WPP

Martin Dvorak
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 58 USD al mese
crescita dal 2025 14%
RoboForex-ECN-3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
19 (51.35%)
Loss Trade:
18 (48.65%)
Best Trade:
46.98 USD
Worst Trade:
-31.71 USD
Profitto lordo:
560.71 USD (29 361 pips)
Perdita lorda:
-490.13 USD (13 780 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (135.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.46 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
66.54%
Massimo carico di deposito:
17.06%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
37 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
29.51 USD
Perdita media:
-27.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-111.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.80 USD (4)
Crescita mensile:
4.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.95 USD
Massimale:
111.95 USD (22.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.36% (111.80 USD)
Per equità:
13.90% (69.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US500Cash 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US500Cash 71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US500Cash 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.98 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.46 USD
Massima perdita consecutiva: -111.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Long term investment strategy.

"Not even nine mothers in one month, the baby will not give birth".


Three-years rental plan:

Date Rental price
2.2025 $30
3.2025 $33
4.2025 $36
5.2025 $40
6.2025 $44
7.2025 $48
8.2025 $53
9.2025 $58
10.2025 $64
11.2025 $71
12.2025 $78
1.2026 $86
2.2026 $94
3.2026 $104
4.2026 $114
5.2026 $125
6.2026 $138
7.2026 $152
8.2026 $167
9.2026 $183
10.2026 $202
11.2026 $222
12.2026 $244
1.2027 $269
2.2027 $295
3.2027 $325
4.2027 $358
5.2027 $393
6.2027 $433
7.2027 $476
8.2027 $523
9.2027 $576
10.2027 $633
11.2027 $697
12.2027 $766
1.2028 $843
2.2028 $927
3.2028 $1 020


