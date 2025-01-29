SegnaliSezioni
Weerakit Nimsathaphan

SpotCrude2025001

Weerakit Nimsathaphan
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 319
Profit Trade:
1 318 (99.92%)
Loss Trade:
1 (0.08%)
Best Trade:
31.37 USD
Worst Trade:
-0.15 USD
Profitto lordo:
2 326.73 USD (638 407 pips)
Perdita lorda:
-0.15 USD (9 pips)
Vincite massime consecutive:
876 (1 315.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 315.39 USD (876)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.98%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
15510.53
Long Trade:
1 319 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
15511.53
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-0.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.15 USD (1)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
11.75%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.15 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.15 USD)
Per equità:
90.80% (7 445.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SpotCrude 1319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SpotCrude 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SpotCrude 638K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 876
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 315.39 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Grid Trading
