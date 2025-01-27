SegnaliSezioni
Kwok Leong Ng

J2 1H Full Auto

Kwok Leong Ng
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 366
Profit Trade:
993 (72.69%)
Loss Trade:
373 (27.31%)
Best Trade:
463.42 USD
Worst Trade:
-200.91 USD
Profitto lordo:
5 743.81 USD (216 307 pips)
Perdita lorda:
-6 236.28 USD (251 961 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (42.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
585.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
96.25%
Massimo carico di deposito:
7.31%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
644 (47.14%)
Short Trade:
722 (52.86%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.36 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-16.72 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 607.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 607.46 USD (13)
Crescita mensile:
-15.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
497.45 USD
Massimale:
2 044.98 USD (15.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.95% (2 044.98 USD)
Per equità:
17.36% (2 085.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 521
USDCAD+ 392
AUDNZD+ 243
EURGBP+ 206
AUDCHF+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 492
USDCAD+ 573
AUDNZD+ -1.8K
EURGBP+ 243
AUDCHF+ 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ -7.8K
USDCAD+ 17K
AUDNZD+ -36K
EURGBP+ -9.4K
AUDCHF+ 370
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +463.42 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +42.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1 607.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.67% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 03:26
No swaps are charged
2025.04.23 03:26
No swaps are charged
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 16:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.03 07:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.28 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.27 16:12
Share of trading days is too low
2025.01.27 16:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.27 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.27 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.27 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
