Trade:
13
Profit Trade:
4 (30.76%)
Loss Trade:
9 (69.23%)
Best Trade:
54.56 USD
Worst Trade:
-29.16 USD
Profitto lordo:
144.72 USD (12 226 pips)
Perdita lorda:
-149.65 USD (12 723 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (54.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
79.12%
Massimo carico di deposito:
20.04%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.38 USD
Profitto medio:
36.18 USD
Perdita media:
-16.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-71.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.51 USD (4)
Crescita mensile:
-0.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.29 USD
Massimale:
86.85 USD (7.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.94% (86.85 USD)
Per equità:
5.31% (45.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-3
|XAUUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-317
|XAUUSD
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +54.56 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.56 USD
Massima perdita consecutiva: -71.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 9
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.17 × 24
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.56 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.22 × 18
Breakout strategy, input sl and tp
Non ci sono recensioni
