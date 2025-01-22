SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grid Oil
Theerut Krueawan

Grid Oil

Theerut Krueawan
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
93 (83.03%)
Loss Trade:
19 (16.96%)
Best Trade:
3.91 USD
Worst Trade:
-5.14 USD
Profitto lordo:
103.84 USD (91 558 pips)
Perdita lorda:
-26.00 USD (29 402 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (63.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.06 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.33%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
112 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.99
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-21.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.78 USD (11)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.22%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.29 USD (4.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.51% (24.29 USD)
Per equità:
36.25% (183.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 111
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 79
AUDNZD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 62K
AUDNZD -200
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.91 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +63.06 USD
Massima perdita consecutiva: -21.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 11:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Share of trading days is too low
2025.06.25 17:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.15 22:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 03:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Grid Oil
30USD al mese
11%
0
0
USD
1.1K
USD
38
52%
112
83%
100%
3.99
0.70
USD
36%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.