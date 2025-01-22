- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 102
Profit Trade:
2 444 (59.58%)
Loss Trade:
1 658 (40.42%)
Best Trade:
203.82 AUD
Worst Trade:
-308.41 AUD
Profitto lordo:
9 211.49 AUD (3 447 107 pips)
Perdita lorda:
-9 283.59 AUD (3 797 499 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (48.20 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
339.35 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.86%
Massimo carico di deposito:
179.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
2 029 (49.46%)
Short Trade:
2 073 (50.54%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
3.77 AUD
Perdita media:
-5.60 AUD
Massime perdite consecutive:
31 (-20.87 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-543.37 AUD (11)
Crescita mensile:
-75.88%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.49 AUD
Massimale:
708.34 AUD (86.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.60% (704.40 AUD)
Per equità:
97.90% (574.18 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|717
|BTCUSD
|586
|GBPUSD
|275
|EURUSD
|257
|XAUUSD
|219
|ETHUSD
|195
|GBPAUD
|173
|GBPNZD
|112
|GBPCAD
|109
|GBPCHF
|102
|EURGBP
|101
|EURNZD
|100
|EURCAD
|82
|EURAUD
|81
|CADCHF
|73
|EURCHF
|72
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|60
|AUDUSD
|59
|USDCHF
|57
|AUDCAD
|56
|CHFJPY
|56
|NZDCHF
|51
|US30
|51
|USDCAD
|46
|AUDCHF
|43
|AUDJPY
|43
|GBPJPY
|42
|NZDUSD
|40
|CADJPY
|36
|USDSGD
|29
|NZDJPY
|28
|EURJPY
|22
|GBPSGD
|11
|EURSGD
|10
|AUDSGD
|10
|NZDSGD
|9
|CHFSGD
|9
|GER40
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|116
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|-4
|EURUSD
|-42
|XAUUSD
|-76
|ETHUSD
|-28
|GBPAUD
|68
|GBPNZD
|-60
|GBPCAD
|-40
|GBPCHF
|-4
|EURGBP
|-14
|EURNZD
|-9
|EURCAD
|-12
|EURAUD
|14
|CADCHF
|-3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-6
|AUDNZD
|-3
|AUDUSD
|-15
|USDCHF
|-5
|AUDCAD
|5
|CHFJPY
|20
|NZDCHF
|12
|US30
|-3
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|7
|AUDJPY
|18
|GBPJPY
|10
|NZDUSD
|15
|CADJPY
|1
|USDSGD
|-2
|NZDJPY
|-4
|EURJPY
|-9
|GBPSGD
|-2
|EURSGD
|-5
|AUDSGD
|-3
|NZDSGD
|-2
|CHFSGD
|0
|GER40
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-30K
|BTCUSD
|-257K
|GBPUSD
|918
|EURUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|-2.8K
|ETHUSD
|-63K
|GBPAUD
|4.7K
|GBPNZD
|-3.8K
|GBPCAD
|-1.9K
|GBPCHF
|1.4K
|EURGBP
|-628
|EURNZD
|1K
|EURCAD
|-1.1K
|EURAUD
|2.3K
|CADCHF
|-171
|EURCHF
|284
|NZDCAD
|-439
|AUDNZD
|255
|AUDUSD
|-856
|USDCHF
|-184
|AUDCAD
|850
|CHFJPY
|2.6K
|NZDCHF
|267
|US30
|-3.6K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCHF
|660
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|2K
|NZDUSD
|1.3K
|CADJPY
|254
|USDSGD
|-99
|NZDJPY
|-419
|EURJPY
|-1
|GBPSGD
|-137
|EURSGD
|-534
|AUDSGD
|-277
|NZDSGD
|-153
|CHFSGD
|-8
|GER40
|-4.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +203.82 AUD
Worst Trade: -308 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +48.20 AUD
Massima perdita consecutiva: -20.87 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.62 × 26
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
Testing. No subscribe
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-68%
0
0
USD
USD
76
AUD
AUD
67
100%
4 102
59%
100%
0.99
-0.02
AUD
AUD
98%
1:500