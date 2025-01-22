SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Equilibre FP Markets
Dhany Esperanza

Equilibre FP Markets

Dhany Esperanza
0 recensioni
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -68%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 102
Profit Trade:
2 444 (59.58%)
Loss Trade:
1 658 (40.42%)
Best Trade:
203.82 AUD
Worst Trade:
-308.41 AUD
Profitto lordo:
9 211.49 AUD (3 447 107 pips)
Perdita lorda:
-9 283.59 AUD (3 797 499 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (48.20 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
339.35 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.86%
Massimo carico di deposito:
179.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
2 029 (49.46%)
Short Trade:
2 073 (50.54%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
3.77 AUD
Perdita media:
-5.60 AUD
Massime perdite consecutive:
31 (-20.87 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-543.37 AUD (11)
Crescita mensile:
-75.88%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.49 AUD
Massimale:
708.34 AUD (86.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.60% (704.40 AUD)
Per equità:
97.90% (574.18 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 717
BTCUSD 586
GBPUSD 275
EURUSD 257
XAUUSD 219
ETHUSD 195
GBPAUD 173
GBPNZD 112
GBPCAD 109
GBPCHF 102
EURGBP 101
EURNZD 100
EURCAD 82
EURAUD 81
CADCHF 73
EURCHF 72
NZDCAD 72
AUDNZD 60
AUDUSD 59
USDCHF 57
AUDCAD 56
CHFJPY 56
NZDCHF 51
US30 51
USDCAD 46
AUDCHF 43
AUDJPY 43
GBPJPY 42
NZDUSD 40
CADJPY 36
USDSGD 29
NZDJPY 28
EURJPY 22
GBPSGD 11
EURSGD 10
AUDSGD 10
NZDSGD 9
CHFSGD 9
GER40 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 116
BTCUSD 2
GBPUSD -4
EURUSD -42
XAUUSD -76
ETHUSD -28
GBPAUD 68
GBPNZD -60
GBPCAD -40
GBPCHF -4
EURGBP -14
EURNZD -9
EURCAD -12
EURAUD 14
CADCHF -3
EURCHF 3
NZDCAD -6
AUDNZD -3
AUDUSD -15
USDCHF -5
AUDCAD 5
CHFJPY 20
NZDCHF 12
US30 -3
USDCAD 7
AUDCHF 7
AUDJPY 18
GBPJPY 10
NZDUSD 15
CADJPY 1
USDSGD -2
NZDJPY -4
EURJPY -9
GBPSGD -2
EURSGD -5
AUDSGD -3
NZDSGD -2
CHFSGD 0
GER40 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -30K
BTCUSD -257K
GBPUSD 918
EURUSD -2.2K
XAUUSD -2.8K
ETHUSD -63K
GBPAUD 4.7K
GBPNZD -3.8K
GBPCAD -1.9K
GBPCHF 1.4K
EURGBP -628
EURNZD 1K
EURCAD -1.1K
EURAUD 2.3K
CADCHF -171
EURCHF 284
NZDCAD -439
AUDNZD 255
AUDUSD -856
USDCHF -184
AUDCAD 850
CHFJPY 2.6K
NZDCHF 267
US30 -3.6K
USDCAD 1.1K
AUDCHF 660
AUDJPY 2.5K
GBPJPY 2K
NZDUSD 1.3K
CADJPY 254
USDSGD -99
NZDJPY -419
EURJPY -1
GBPSGD -137
EURSGD -534
AUDSGD -277
NZDSGD -153
CHFSGD -8
GER40 -4.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +203.82 AUD
Worst Trade: -308 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +48.20 AUD
Massima perdita consecutiva: -20.87 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Testing. No subscribe
Non ci sono recensioni
2025.10.17 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copia

