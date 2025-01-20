SegnaliSezioni
Andre Luiz Batista Da Paixao

BRITTO 5K META 2PC MES

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 42%
FPMarkets-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 197
Profit Trade:
951 (79.44%)
Loss Trade:
246 (20.55%)
Best Trade:
196.27 USD
Worst Trade:
-155.25 USD
Profitto lordo:
5 195.62 USD (113 938 pips)
Perdita lorda:
-3 154.93 USD (96 447 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (146.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.49 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.06%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
551 (46.03%)
Short Trade:
646 (53.97%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
-12.82 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-638.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-638.49 USD (11)
Crescita mensile:
9.49%
Previsione annuale:
115.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.13 USD
Massimale:
643.95 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.31% (643.95 USD)
Per equità:
18.95% (1 086.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 355
XAUUSD 136
EURCAD 113
GBPUSD 108
EURGBP 97
USDCAD 96
EURUSD 84
AUDUSD 70
GBPJPY 35
GBPCAD 33
EURJPY 22
USDJPY 19
GBPNZD 18
USDCHF 9
AUDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 17
EURCAD 165
GBPUSD -132
EURGBP -166
USDCAD 157
EURUSD 224
AUDUSD 120
GBPJPY -1
GBPCAD -10
EURJPY -1
USDJPY -1
GBPNZD -27
USDCHF 8
AUDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 21K
XAUUSD 2K
EURCAD 8.4K
GBPUSD -12K
EURGBP -11K
USDCAD 6.7K
EURUSD 5.1K
AUDUSD 3.8K
GBPJPY 177
GBPCAD 282
EURJPY -1
USDJPY 47
GBPNZD -6.6K
USDCHF -318
AUDCHF 163
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +196.27 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +146.14 USD
Massima perdita consecutiva: -638.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 8
0.49 × 1218
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 11
FPMarketsLLC-Live2
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
Exness-Real
5.31 × 49
DooPrime-Live 6
6.00 × 29
InfinoxLimited-Live06
8.75 × 4
RoboForex-ProCent-8
12.48 × 71
RoboForex-ECN-3
16.39 × 28
ok
Non ci sono recensioni
2025.04.23 04:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 17:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.77% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 19:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.3% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
