Trade:
1 197
Profit Trade:
951 (79.44%)
Loss Trade:
246 (20.55%)
Best Trade:
196.27 USD
Worst Trade:
-155.25 USD
Profitto lordo:
5 195.62 USD (113 938 pips)
Perdita lorda:
-3 154.93 USD (96 447 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (146.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.49 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.06%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
551 (46.03%)
Short Trade:
646 (53.97%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
-12.82 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-638.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-638.49 USD (11)
Crescita mensile:
9.49%
Previsione annuale:
115.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.13 USD
Massimale:
643.95 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.31% (643.95 USD)
Per equità:
18.95% (1 086.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|355
|XAUUSD
|136
|EURCAD
|113
|GBPUSD
|108
|EURGBP
|97
|USDCAD
|96
|EURUSD
|84
|AUDUSD
|70
|GBPJPY
|35
|GBPCAD
|33
|EURJPY
|22
|USDJPY
|19
|GBPNZD
|18
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|17
|EURCAD
|165
|GBPUSD
|-132
|EURGBP
|-166
|USDCAD
|157
|EURUSD
|224
|AUDUSD
|120
|GBPJPY
|-1
|GBPCAD
|-10
|EURJPY
|-1
|USDJPY
|-1
|GBPNZD
|-27
|USDCHF
|8
|AUDCHF
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|21K
|XAUUSD
|2K
|EURCAD
|8.4K
|GBPUSD
|-12K
|EURGBP
|-11K
|USDCAD
|6.7K
|EURUSD
|5.1K
|AUDUSD
|3.8K
|GBPJPY
|177
|GBPCAD
|282
|EURJPY
|-1
|USDJPY
|47
|GBPNZD
|-6.6K
|USDCHF
|-318
|AUDCHF
|163
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +196.27 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +146.14 USD
Massima perdita consecutiva: -638.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 8
|0.49 × 1218
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|1.09 × 11
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
Exness-Real
|5.31 × 49
|
DooPrime-Live 6
|6.00 × 29
|
InfinoxLimited-Live06
|8.75 × 4
|
RoboForex-ProCent-8
|12.48 × 71
|
RoboForex-ECN-3
|16.39 × 28
