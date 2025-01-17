- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 024
Profit Trade:
2 234 (73.87%)
Loss Trade:
790 (26.12%)
Best Trade:
1 034.93 USD
Worst Trade:
-290.20 USD
Profitto lordo:
15 021.21 USD (434 909 pips)
Perdita lorda:
-6 628.43 USD (260 121 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (30.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 034.93 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
302.55%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.47
Long Trade:
1 385 (45.80%)
Short Trade:
1 639 (54.20%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-8.39 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-241.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-736.91 USD (7)
Crescita mensile:
6.87%
Previsione annuale:
83.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
886.53 USD (6.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.63% (886.53 USD)
Per equità:
94.21% (5 303.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|834
|NZDCAD+
|748
|AUDNZD+
|513
|GBPAUD+
|374
|USDCAD+
|291
|GBPCAD+
|203
|AUDUSD+
|8
|AUDCHF+
|8
|GBPUSD+
|7
|USDCHF+
|7
|CADJPY+
|7
|EURGBP+
|7
|EURUSD+
|6
|EURCHF+
|6
|CADCHF+
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD+
|1.9K
|NZDCAD+
|1.6K
|AUDNZD+
|759
|GBPAUD+
|1K
|USDCAD+
|1.1K
|GBPCAD+
|509
|AUDUSD+
|117
|AUDCHF+
|200
|GBPUSD+
|115
|USDCHF+
|133
|CADJPY+
|68
|EURGBP+
|445
|EURUSD+
|208
|EURCHF+
|89
|CADCHF+
|85
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD+
|60K
|NZDCAD+
|45K
|AUDNZD+
|3.6K
|GBPAUD+
|31K
|USDCAD+
|13K
|GBPCAD+
|21K
|AUDUSD+
|1.2K
|AUDCHF+
|503
|GBPUSD+
|729
|USDCHF+
|1.1K
|CADJPY+
|1.1K
|EURGBP+
|-3K
|EURUSD+
|-1.4K
|EURCHF+
|798
|CADCHF+
|614
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 034.93 USD
Worst Trade: -290 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +30.29 USD
Massima perdita consecutiva: -241.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni