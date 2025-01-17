SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / B01_VAN
Bier Sukhamongkolsawat

B01_VAN

Bier Sukhamongkolsawat
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 229%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 024
Profit Trade:
2 234 (73.87%)
Loss Trade:
790 (26.12%)
Best Trade:
1 034.93 USD
Worst Trade:
-290.20 USD
Profitto lordo:
15 021.21 USD (434 909 pips)
Perdita lorda:
-6 628.43 USD (260 121 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (30.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 034.93 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
302.55%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.47
Long Trade:
1 385 (45.80%)
Short Trade:
1 639 (54.20%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-8.39 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-241.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-736.91 USD (7)
Crescita mensile:
6.87%
Previsione annuale:
83.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
886.53 USD (6.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.63% (886.53 USD)
Per equità:
94.21% (5 303.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 834
NZDCAD+ 748
AUDNZD+ 513
GBPAUD+ 374
USDCAD+ 291
GBPCAD+ 203
AUDUSD+ 8
AUDCHF+ 8
GBPUSD+ 7
USDCHF+ 7
CADJPY+ 7
EURGBP+ 7
EURUSD+ 6
EURCHF+ 6
CADCHF+ 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.6K
AUDNZD+ 759
GBPAUD+ 1K
USDCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 509
AUDUSD+ 117
AUDCHF+ 200
GBPUSD+ 115
USDCHF+ 133
CADJPY+ 68
EURGBP+ 445
EURUSD+ 208
EURCHF+ 89
CADCHF+ 85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 60K
NZDCAD+ 45K
AUDNZD+ 3.6K
GBPAUD+ 31K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 21K
AUDUSD+ 1.2K
AUDCHF+ 503
GBPUSD+ 729
USDCHF+ 1.1K
CADJPY+ 1.1K
EURGBP+ -3K
EURUSD+ -1.4K
EURCHF+ 798
CADCHF+ 614
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 034.93 USD
Worst Trade: -290 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +30.29 USD
Massima perdita consecutiva: -241.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 21:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati