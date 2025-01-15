- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
665
Profit Trade:
475 (71.42%)
Loss Trade:
190 (28.57%)
Best Trade:
767.22 EUR
Worst Trade:
-1 102.46 EUR
Profitto lordo:
6 959.54 EUR (66 962 pips)
Perdita lorda:
-10 126.02 EUR (58 276 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (183.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
966.22 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
83.22%
Massimo carico di deposito:
15.22%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
313 (47.07%)
Short Trade:
352 (52.93%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-4.76 EUR
Profitto medio:
14.65 EUR
Perdita media:
-53.29 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-6 519.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6 519.32 EUR (22)
Crescita mensile:
-23.28%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 167.72 EUR
Massimale:
6 519.32 EUR (22.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.60% (6 519.32 EUR)
Per equità:
32.80% (9 060.56 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|232
|NZDCAD
|212
|AUDNZD
|141
|NZDUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-5.6K
|NZDCAD
|660
|AUDNZD
|656
|NZDUSD
|648
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-9.7K
|NZDCAD
|6.6K
|AUDNZD
|8.4K
|NZDUSD
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +767.22 EUR
Worst Trade: -1 102 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +183.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -6 519.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.53 × 58
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 96
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 425
|
ICMarketsSC-Live11
|0.63 × 217
|
ICMarketsSC-Live31
|0.70 × 525
|
ICMarketsSC-Live08
|0.72 × 154
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 48
|
Axi-US09-Live
|0.90 × 29
|
ICMarkets-Live22
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.99 × 577
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 138
|
ICMarketsSC-Live07
|1.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 1084
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 233
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.35 × 62
102 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
copy at your own risk
Non ci sono recensioni