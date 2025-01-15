SegnaliSezioni
Bogdan S Tudor

Momentumvault

Bogdan S Tudor
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -13%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
665
Profit Trade:
475 (71.42%)
Loss Trade:
190 (28.57%)
Best Trade:
767.22 EUR
Worst Trade:
-1 102.46 EUR
Profitto lordo:
6 959.54 EUR (66 962 pips)
Perdita lorda:
-10 126.02 EUR (58 276 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (183.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
966.22 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
83.22%
Massimo carico di deposito:
15.22%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
313 (47.07%)
Short Trade:
352 (52.93%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-4.76 EUR
Profitto medio:
14.65 EUR
Perdita media:
-53.29 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-6 519.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6 519.32 EUR (22)
Crescita mensile:
-23.28%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 167.72 EUR
Massimale:
6 519.32 EUR (22.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.60% (6 519.32 EUR)
Per equità:
32.80% (9 060.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 232
NZDCAD 212
AUDNZD 141
NZDUSD 80
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -5.6K
NZDCAD 660
AUDNZD 656
NZDUSD 648
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -9.7K
NZDCAD 6.6K
AUDNZD 8.4K
NZDUSD 3.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +767.22 EUR
Worst Trade: -1 102 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +183.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -6 519.32 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live15
0.40 × 5
Tickmill-Live04
0.50 × 2
TickmillUK-Live03
0.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.53 × 58
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 96
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 425
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 217
ICMarketsSC-Live31
0.70 × 525
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 154
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 48
Axi-US09-Live
0.90 × 29
ICMarkets-Live22
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.99 × 577
Pepperstone-Edge01
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 138
ICMarketsSC-Live07
1.12 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 1084
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 233
FPMarketsLLC-Live2
1.35 × 62
102 più
2025.09.18 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 16:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.28 05:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 16:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.17 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.17 14:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 16:51
Share of trading days is too low
2025.01.16 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.16 15:49
Share of trading days is too low
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.15 18:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 18:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 18:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.15 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.15 18:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
