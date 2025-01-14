SegnaliSezioni
Anton Korotnitsky

Pura Vida

Anton Korotnitsky
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 15%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 447
Profit Trade:
1 177 (81.34%)
Loss Trade:
270 (18.66%)
Best Trade:
277.11 USD
Worst Trade:
-79.50 USD
Profitto lordo:
7 694.36 USD (61 611 pips)
Perdita lorda:
-3 950.59 USD (36 232 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (621.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
621.50 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
14.76%
Massimo carico di deposito:
5.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.27
Long Trade:
556 (38.42%)
Short Trade:
891 (61.58%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-14.63 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-518.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-518.92 USD (13)
Crescita mensile:
3.19%
Previsione annuale:
40.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
596.93 USD (2.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (596.93 USD)
Per equità:
6.82% (1 843.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1420
EURCAD 13
EURNZD 5
NZDCHF 4
NZDCAD 4
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.1K
EURCAD 388
EURNZD 117
NZDCHF 132
NZDCAD -7
EURCHF -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23K
EURCAD 2.9K
EURNZD -819
NZDCHF 771
NZDCAD -5
EURCHF -2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +277.11 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +621.50 USD
Massima perdita consecutiva: -518.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.61 × 809
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.67 × 29174
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ICMarketsSC-Live12
0.71 × 28
315 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 10:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 19:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 18:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.10 13:46
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged
2025.02.10 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
