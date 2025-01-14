- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 447
Profit Trade:
1 177 (81.34%)
Loss Trade:
270 (18.66%)
Best Trade:
277.11 USD
Worst Trade:
-79.50 USD
Profitto lordo:
7 694.36 USD (61 611 pips)
Perdita lorda:
-3 950.59 USD (36 232 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (621.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
621.50 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
14.76%
Massimo carico di deposito:
5.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.27
Long Trade:
556 (38.42%)
Short Trade:
891 (61.58%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-14.63 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-518.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-518.92 USD (13)
Crescita mensile:
3.19%
Previsione annuale:
40.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
596.93 USD (2.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (596.93 USD)
Per equità:
6.82% (1 843.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1420
|EURCAD
|13
|EURNZD
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|4
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.1K
|EURCAD
|388
|EURNZD
|117
|NZDCHF
|132
|NZDCAD
|-7
|EURCHF
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|23K
|EURCAD
|2.9K
|EURNZD
|-819
|NZDCHF
|771
|NZDCAD
|-5
|EURCHF
|-2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +277.11 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +621.50 USD
Massima perdita consecutiva: -518.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29174
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ICMarketsSC-Live12
|0.71 × 28
