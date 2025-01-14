- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
127 (69.39%)
Loss Trade:
56 (30.60%)
Best Trade:
10.02 USD
Worst Trade:
-8.79 USD
Profitto lordo:
134.17 USD (19 325 pips)
Perdita lorda:
-112.07 USD (12 786 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.71%
Massimo carico di deposito:
16.72%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
93 (50.82%)
Short Trade:
90 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.17 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.22 USD
Massimale:
33.17 USD (22.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.65% (33.17 USD)
Per equità:
18.09% (18.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|162
|EURUSD
|14
|EURCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|37
|EURUSD
|-23
|EURCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.4K
|EURUSD
|-1.1K
|EURCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.02 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.83 USD
Massima perdita consecutiva: -33.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 33
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 63
|
ICMarketsSC-Live22
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.21 × 19
|
TitanFX-04
|0.29 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
GoMarkets-Real 1
|0.44 × 245
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.48 × 62
