Aleksandr Valutsa

Forex Pulse Robo 148

Aleksandr Valutsa
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 15%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
127 (69.39%)
Loss Trade:
56 (30.60%)
Best Trade:
10.02 USD
Worst Trade:
-8.79 USD
Profitto lordo:
134.17 USD (19 325 pips)
Perdita lorda:
-112.07 USD (12 786 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.71%
Massimo carico di deposito:
16.72%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
93 (50.82%)
Short Trade:
90 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.17 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.22 USD
Massimale:
33.17 USD (22.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.65% (33.17 USD)
Per equità:
18.09% (18.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 162
EURUSD 14
EURCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 37
EURUSD -23
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 6.4K
EURUSD -1.1K
EURCAD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.02 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.83 USD
Massima perdita consecutiva: -33.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 33
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 63
ICMarketsSC-Live22
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.21 × 19
TitanFX-04
0.29 × 24
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
GoMarkets-Real 1
0.44 × 245
Tickmill-Live08
0.45 × 22
TradersGlobalGroup-Live 2
0.48 × 62
102 più
All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product.


Non ci sono recensioni
2025.10.09 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 19:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 06:04
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.42% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.