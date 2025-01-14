SegnaliSezioni
Jussinei Marzzaro

ACTIVTRADESREALMT4

Jussinei Marzzaro
0 recensioni
143 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -49%
Activtrades-2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 817
Profit Trade:
1 347 (74.13%)
Loss Trade:
470 (25.87%)
Best Trade:
101.95 USD
Worst Trade:
-282.03 USD
Profitto lordo:
3 241.74 USD (678 295 pips)
Perdita lorda:
-4 097.36 USD (1 206 900 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (39.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.03 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
147.29%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
705 (38.80%)
Short Trade:
1 112 (61.20%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-8.72 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-46.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282.03 USD (1)
Crescita mensile:
-24.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
877.02 USD
Massimale:
1 548.72 USD (63.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.52% (1 548.72 USD)
Per equità:
79.04% (712.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 860
GOLD 236
USDJPY 185
GBPUSD 138
AUDCHF 79
BrentMay25 38
Jp225 32
AUDJPY 29
AUDCAD 28
EURCHF 25
Diesel 25
HKInd 21
NZDCAD 10
Bra50Jun25 10
Bra50Aug25 10
AUDNZD 9
USDBRL 7
UsaInd 6
GBPNZD 5
Bra50Feb23 4
Brent 4
UsaTec 4
CHFJPY 4
GBPCAD 4
Esp35 4
LCrude 3
Cocoa 3
USDCAD 3
NZDJPY 3
EURAUD 3
USDCHF 2
SILVER 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPJPY 2
CoffeeR 2
Bra50Oct25 2
ChinaA50 1
EURCAD 1
EURNZD 1
NZDCHF 1
NZDUSD 1
CADCHF 1
EURJPY 1
EURGBP 1
CADJPY 1
Coffee 1
EURSEK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 252
GOLD -710
USDJPY 64
GBPUSD 7
AUDCHF 26
BrentMay25 -151
Jp225 -152
AUDJPY -48
AUDCAD -15
EURCHF 15
Diesel -108
HKInd -16
NZDCAD 3
Bra50Jun25 2
Bra50Aug25 -5
AUDNZD -7
USDBRL 7
UsaInd 1
GBPNZD 39
Bra50Feb23 8
Brent 5
UsaTec -47
CHFJPY 9
GBPCAD -1
Esp35 9
LCrude 15
Cocoa -7
USDCAD 0
NZDJPY -10
EURAUD 22
USDCHF -6
SILVER -13
GBPAUD -5
AUDUSD -2
GBPJPY -8
CoffeeR 1
Bra50Oct25 -14
ChinaA50 0
EURCAD -5
EURNZD -2
NZDCHF -2
NZDUSD -2
CADCHF -2
EURJPY -2
EURGBP -1
CADJPY 0
Coffee 3
EURSEK -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 21K
GOLD -58K
USDJPY 20K
GBPUSD 445
AUDCHF 538
BrentMay25 -943
Jp225 -303K
AUDJPY -7.4K
AUDCAD -1.5K
EURCHF 971
Diesel -5.8K
HKInd -188K
NZDCAD 350
Bra50Jun25 680
Bra50Aug25 360
AUDNZD -459
USDBRL 6.5K
UsaInd 2.3K
GBPNZD 4.5K
Bra50Feb23 4.3K
Brent 54
UsaTec -23K
CHFJPY 1.3K
GBPCAD -145
Esp35 8.8K
LCrude 149
Cocoa -67
USDCAD 569
NZDJPY -859
EURAUD 1.2K
USDCHF -113
SILVER -252
GBPAUD -332
AUDUSD -237
GBPJPY -1.1K
CoffeeR 1.7K
Bra50Oct25 -7.4K
ChinaA50 563
EURCAD -329
EURNZD -390
NZDCHF -187
NZDUSD -114
CADCHF -182
EURJPY -251
EURGBP -74
CADJPY -61
Coffee 81
EURSEK -1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.95 USD
Worst Trade: -282 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.69 USD
Massima perdita consecutiva: -46.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Activtrades-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 4
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 5
AKFXFinancial-Live-5
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 3
PureMarket-Live
0.09 × 46
ICMarkets-Live02
0.15 × 1395
PepperstoneUK-Edge10
0.19 × 48
ICMarkets-Live10
0.19 × 544
ICMarkets-Live04
0.19 × 179
ICMarkets-Live05
0.22 × 417
TickmillUK-Live03
0.24 × 439
ICMarkets-Live07
0.25 × 1736
Activtrades-5
0.25 × 63
ICMarkets-Live06
0.25 × 404
ICMarkets-Live11
0.27 × 316
ICMarkets-Live09
0.27 × 790
ICMarkets-Live08
0.27 × 925
Pepperstone-Edge02
0.31 × 103
Activtrades-2
0.31 × 648
Pepperstone-Edge07
0.33 × 3
Tradeview-Live
0.36 × 207
FXDD-MT4 Live Server
0.38 × 311
TurnkeyFX-Live
0.44 × 18
Activtrades-4
0.46 × 350
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.28 16:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.25 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.06 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 19:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.25 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
