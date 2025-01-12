SegnaliSezioni
Ka Fai Ho

Martin GBP acc 2

Ka Fai Ho
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 488
Profit Trade:
1 062 (71.37%)
Loss Trade:
426 (28.63%)
Best Trade:
112.67 GBP
Worst Trade:
-266.37 GBP
Profitto lordo:
3 945.09 GBP (226 575 pips)
Perdita lorda:
-4 009.95 GBP (231 335 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (86.11 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
149.84 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.40%
Massimo carico di deposito:
35.69%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
686 (46.10%)
Short Trade:
802 (53.90%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.04 GBP
Profitto medio:
3.71 GBP
Perdita media:
-9.41 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-93.70 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-398.33 GBP (4)
Crescita mensile:
-8.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
666.67 GBP
Massimale:
1 061.03 GBP (44.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.37% (1 061.82 GBP)
Per equità:
63.37% (919.59 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 279
USDCAD 253
AUDCAD 249
AUDNZD 218
EURGBP 153
NZDCAD 125
EURJPY 106
CADCHF 96
AUDUSD 3
GBPJPY 2
XAUUSD 1
NatGas 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.3K
USDCAD 247
AUDCAD 243
AUDNZD -160
EURGBP 237
NZDCAD 166
EURJPY 188
CADCHF 191
AUDUSD 29
GBPJPY 13
XAUUSD 6
NatGas 7
USDCHF 15
GBPAUD 28
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -36K
USDCAD 3K
AUDCAD 11K
AUDNZD -7.6K
EURGBP 508
NZDCAD 13K
EURJPY 6.3K
CADCHF 1.8K
AUDUSD 631
GBPJPY 319
XAUUSD 602
NatGas 24
USDCHF 265
GBPAUD 968
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +112.67 GBP
Worst Trade: -266 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +86.11 GBP
Massima perdita consecutiva: -93.70 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 352
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 253
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.48 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
67 più
2025.09.29 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 19:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 11:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
