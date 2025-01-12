- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 619
Profit Trade:
1 167 (72.08%)
Loss Trade:
452 (27.92%)
Best Trade:
110.97 GBP
Worst Trade:
-334.71 GBP
Profitto lordo:
4 087.76 GBP (249 293 pips)
Perdita lorda:
-4 066.98 GBP (236 326 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (64.63 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
148.56 GBP (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.43%
Massimo carico di deposito:
31.10%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
739 (45.65%)
Short Trade:
880 (54.35%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 GBP
Profitto medio:
3.50 GBP
Perdita media:
-9.00 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-71.23 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-462.17 GBP (4)
Crescita mensile:
-9.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
543.29 GBP
Massimale:
1 126.36 GBP (43.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.62% (1 127.61 GBP)
Per equità:
61.29% (922.10 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|363
|USDCAD
|292
|AUDCAD
|248
|AUDNZD
|232
|EURGBP
|159
|NZDCAD
|121
|CADCHF
|98
|EURJPY
|97
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|1
|NatGas
|1
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-1.3K
|USDCAD
|363
|AUDCAD
|239
|AUDNZD
|-146
|EURGBP
|201
|NZDCAD
|158
|CADCHF
|212
|EURJPY
|170
|AUDUSD
|28
|GBPJPY
|14
|XAUUSD
|7
|NatGas
|6
|USDCHF
|16
|GBPAUD
|28
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-25K
|USDCAD
|12K
|AUDCAD
|11K
|AUDNZD
|-6K
|EURGBP
|-2.4K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|2.6K
|EURJPY
|5.2K
|AUDUSD
|616
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|696
|NatGas
|21
|USDCHF
|268
|GBPAUD
|973
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.97 GBP
Worst Trade: -335 GBP
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +64.63 GBP
Massima perdita consecutiva: -71.23 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 352
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 253
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.48 × 349
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
