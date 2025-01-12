SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Martin GBP acc 1
Ka Fai Ho

Martin GBP acc 1

Ka Fai Ho
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 619
Profit Trade:
1 167 (72.08%)
Loss Trade:
452 (27.92%)
Best Trade:
110.97 GBP
Worst Trade:
-334.71 GBP
Profitto lordo:
4 087.76 GBP (249 293 pips)
Perdita lorda:
-4 066.98 GBP (236 326 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (64.63 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
148.56 GBP (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.43%
Massimo carico di deposito:
31.10%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
739 (45.65%)
Short Trade:
880 (54.35%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 GBP
Profitto medio:
3.50 GBP
Perdita media:
-9.00 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-71.23 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-462.17 GBP (4)
Crescita mensile:
-9.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
543.29 GBP
Massimale:
1 126.36 GBP (43.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.62% (1 127.61 GBP)
Per equità:
61.29% (922.10 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 363
USDCAD 292
AUDCAD 248
AUDNZD 232
EURGBP 159
NZDCAD 121
CADCHF 98
EURJPY 97
AUDUSD 3
GBPJPY 2
XAUUSD 1
NatGas 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.3K
USDCAD 363
AUDCAD 239
AUDNZD -146
EURGBP 201
NZDCAD 158
CADCHF 212
EURJPY 170
AUDUSD 28
GBPJPY 14
XAUUSD 7
NatGas 6
USDCHF 16
GBPAUD 28
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -25K
USDCAD 12K
AUDCAD 11K
AUDNZD -6K
EURGBP -2.4K
NZDCAD 12K
CADCHF 2.6K
EURJPY 5.2K
AUDUSD 616
GBPJPY 344
XAUUSD 696
NatGas 21
USDCHF 268
GBPAUD 973
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.97 GBP
Worst Trade: -335 GBP
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +64.63 GBP
Massima perdita consecutiva: -71.23 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 352
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 253
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.48 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
67 più
Non ci sono recensioni
2025.09.29 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.24 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.15 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 13:32
Share of trading days is too low
2025.01.13 13:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.13 01:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
