Ida Bagus Jagatdhita Karana

Gold Strike

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
1 / 722 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 125%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
441
Profit Trade:
422 (95.69%)
Loss Trade:
19 (4.31%)
Best Trade:
102.38 USD
Worst Trade:
-44.42 USD
Profitto lordo:
1 263.10 USD (110 611 pips)
Perdita lorda:
-309.76 USD (28 988 pips)
Vincite massime consecutive:
105 (330.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
330.41 USD (105)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
31.76%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
21.46
Long Trade:
441 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.08
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-16.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.42 USD (1)
Crescita mensile:
11.77%
Previsione annuale:
142.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
44.43 USD (3.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.23% (44.43 USD)
Per equità:
22.78% (229.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 953
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.38 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 105
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +330.41 USD
Massima perdita consecutiva: -29.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 02:59
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.24 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
