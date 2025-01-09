SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fortune Choise
Dewa Ayu Putri Dewantari

Fortune Choise

Dewa Ayu Putri Dewantari
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
2 / 1.5K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 462%
Monex-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
405 (95.29%)
Loss Trade:
20 (4.71%)
Best Trade:
101.94 USD
Worst Trade:
-45.95 USD
Profitto lordo:
1 399.64 USD (113 373 pips)
Perdita lorda:
-388.47 USD (28 836 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (365.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
365.48 USD (106)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
31.37%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
22.01
Long Trade:
425 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-19.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.95 USD (1)
Crescita mensile:
22.69%
Previsione annuale:
275.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
45.95 USD (6.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.73% (45.10 USD)
Per equità:
47.31% (236.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 425
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 85K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.94 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 106
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +365.48 USD
Massima perdita consecutiva: -29.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Minimal Deposit 1000 $

Laverage 1 : 500

Non ci sono recensioni
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 02:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fortune Choise
30USD al mese
462%
2
1.5K
USD
527
USD
38
100%
425
95%
31%
3.60
2.38
USD
47%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.