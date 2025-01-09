- Crescita
Trade:
425
Profit Trade:
405 (95.29%)
Loss Trade:
20 (4.71%)
Best Trade:
101.94 USD
Worst Trade:
-45.95 USD
Profitto lordo:
1 399.64 USD (113 373 pips)
Perdita lorda:
-388.47 USD (28 836 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (365.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
365.48 USD (106)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
31.37%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
22.01
Long Trade:
425 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-19.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.95 USD (1)
Crescita mensile:
22.69%
Previsione annuale:
275.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
45.95 USD (6.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.73% (45.10 USD)
Per equità:
47.31% (236.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|425
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|85K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.94 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 106
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +365.48 USD
Massima perdita consecutiva: -29.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Minimal Deposit 1000 $
Laverage 1 : 500
