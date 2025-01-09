- Crescita
Trade:
319
Profit Trade:
262 (82.13%)
Loss Trade:
57 (17.87%)
Best Trade:
1 502.99 USD
Worst Trade:
-654.13 USD
Profitto lordo:
22 203.30 USD (150 144 pips)
Perdita lorda:
-8 776.51 USD (136 080 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (4 981.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 372.85 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.44%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
134 (42.01%)
Short Trade:
185 (57.99%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
42.09 USD
Profitto medio:
84.75 USD
Perdita media:
-153.97 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-5 032.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 032.36 USD (10)
Crescita mensile:
5.03%
Previsione annuale:
61.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 032.36 USD (32.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.70% (5 032.36 USD)
Per equità:
44.73% (2 247.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|54
|EURNZD
|52
|GBPNZD
|47
|AUDCHF
|46
|EURAUD
|45
|CHFJPY
|44
|CADJPY
|31
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|5.3K
|EURNZD
|2.3K
|GBPNZD
|4.3K
|AUDCHF
|1.1K
|EURAUD
|1.8K
|CHFJPY
|-2.3K
|CADJPY
|962
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|14K
|EURNZD
|18K
|GBPNZD
|28K
|AUDCHF
|9.2K
|EURAUD
|3.7K
|CHFJPY
|-71K
|CADJPY
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
This position trading account combines ADR and RSI strategies, managing 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY.
The minimum deposit is $2,500.
