Eshak Mansur Mohammed

D GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 168%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
319
Profit Trade:
262 (82.13%)
Loss Trade:
57 (17.87%)
Best Trade:
1 502.99 USD
Worst Trade:
-654.13 USD
Profitto lordo:
22 203.30 USD (150 144 pips)
Perdita lorda:
-8 776.51 USD (136 080 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (4 981.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 372.85 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.44%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
134 (42.01%)
Short Trade:
185 (57.99%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
42.09 USD
Profitto medio:
84.75 USD
Perdita media:
-153.97 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-5 032.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 032.36 USD (10)
Crescita mensile:
5.03%
Previsione annuale:
61.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 032.36 USD (32.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.70% (5 032.36 USD)
Per equità:
44.73% (2 247.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 54
EURNZD 52
GBPNZD 47
AUDCHF 46
EURAUD 45
CHFJPY 44
CADJPY 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 5.3K
EURNZD 2.3K
GBPNZD 4.3K
AUDCHF 1.1K
EURAUD 1.8K
CHFJPY -2.3K
CADJPY 962
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 14K
EURNZD 18K
GBPNZD 28K
AUDCHF 9.2K
EURAUD 3.7K
CHFJPY -71K
CADJPY 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 502.99 USD
Worst Trade: -654 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +4 981.20 USD
Massima perdita consecutiva: -5 032.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
This position trading account combines ADR and RSI strategies, managing 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY. 

The minimum deposit is $2,500.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
D GROUP POS
30USD al mese
168%
0
0
USD
52K
USD
38
99%
319
82%
100%
2.52
42.09
USD
45%
1:500
