- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
272 (86.90%)
Loss Trade:
41 (13.10%)
Best Trade:
524.19 USD
Worst Trade:
-286.68 USD
Profitto lordo:
12 399.89 USD (124 574 pips)
Perdita lorda:
-1 477.77 USD (35 423 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (357.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 258.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
99.69%
Massimo carico di deposito:
2.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
19.98
Long Trade:
149 (47.60%)
Short Trade:
164 (52.40%)
Fattore di profitto:
8.39
Profitto previsto:
34.89 USD
Profitto medio:
45.59 USD
Perdita media:
-36.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-546.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-546.54 USD (2)
Crescita mensile:
14.13%
Previsione annuale:
171.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
546.54 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.33% (546.54 USD)
Per equità:
13.26% (6 712.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|57
|AUDUSD
|53
|GBPJPY
|44
|EURCHF
|42
|AUDJPY
|42
|NZDCAD
|38
|EURCAD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1.5K
|AUDUSD
|3K
|GBPJPY
|1.1K
|EURCHF
|1K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDCAD
|1.2K
|EURCAD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|15K
|AUDUSD
|11K
|GBPJPY
|17K
|EURCHF
|10K
|AUDJPY
|17K
|NZDCAD
|9.5K
|EURCAD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +524.19 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +357.62 USD
Massima perdita consecutiva: -546.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.14 × 36
Focused on ADR and RSI strategies, this position trading signal trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, ensuring equal risk distribution.
A minimum deposit of $2,500 is required.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
159%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
39
100%
313
86%
100%
8.39
34.89
USD
USD
13%
1:500