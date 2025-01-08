SegnaliSezioni
Eshak Mansur Mohammed

C GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 159%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
272 (86.90%)
Loss Trade:
41 (13.10%)
Best Trade:
524.19 USD
Worst Trade:
-286.68 USD
Profitto lordo:
12 399.89 USD (124 574 pips)
Perdita lorda:
-1 477.77 USD (35 423 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (357.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 258.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
99.69%
Massimo carico di deposito:
2.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
19.98
Long Trade:
149 (47.60%)
Short Trade:
164 (52.40%)
Fattore di profitto:
8.39
Profitto previsto:
34.89 USD
Profitto medio:
45.59 USD
Perdita media:
-36.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-546.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-546.54 USD (2)
Crescita mensile:
14.13%
Previsione annuale:
171.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
546.54 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.33% (546.54 USD)
Per equità:
13.26% (6 712.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 57
AUDUSD 53
GBPJPY 44
EURCHF 42
AUDJPY 42
NZDCAD 38
EURCAD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3K
GBPJPY 1.1K
EURCHF 1K
AUDJPY 1.4K
NZDCAD 1.2K
EURCAD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 15K
AUDUSD 11K
GBPJPY 17K
EURCHF 10K
AUDJPY 17K
NZDCAD 9.5K
EURCAD 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +524.19 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +357.62 USD
Massima perdita consecutiva: -546.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
Focused on ADR and RSI strategies, this position trading signal trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, ensuring equal risk distribution. 

A minimum deposit of $2,500 is required.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
C GROUP POS
30USD al mese
159%
0
0
USD
53K
USD
39
100%
313
86%
100%
8.39
34.89
USD
13%
1:500
Copia

