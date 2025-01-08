SegnaliSezioni
Eshak Mansur Mohammed

A GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 103%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
260 (80.00%)
Loss Trade:
65 (20.00%)
Best Trade:
1 376.66 USD
Worst Trade:
-1 372.87 USD
Profitto lordo:
17 254.79 USD (122 187 pips)
Perdita lorda:
-11 698.54 USD (102 765 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (4 590.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 590.50 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.57%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
156 (48.00%)
Short Trade:
169 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
17.10 USD
Profitto medio:
66.36 USD
Perdita media:
-179.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 996.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 013.79 USD (3)
Crescita mensile:
-12.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 384.99 USD (45.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.76% (6 384.99 USD)
Per equità:
28.66% (15 310.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 56
GBPAUD 55
EURUSD 46
EURGBP 43
CADCHF 42
AUDNZD 42
NZDJPY 41
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 2.3K
GBPAUD 4K
EURUSD 863
EURGBP 1.3K
CADCHF 1.3K
AUDNZD -5.2K
NZDJPY 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 18K
GBPAUD 15K
EURUSD -27K
EURGBP 3.5K
CADCHF 5.5K
AUDNZD -11K
NZDJPY 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 376.66 USD
Worst Trade: -1 373 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 590.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2 996.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
Xlence-Real13
9.00 × 2
This position trading account applies ADR and RSI strategies. 

It trades 7 currency pairs within Group A: AUDNZD, EURUSD, USDCAD, EURGBP, GBPAUD, CADCHF, and NZDJPY, with balanced risk exposure. 
The minimum balance is $2,500.

Non ci sono recensioni
2025.03.13 04:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.03 02:19
No swaps are charged on the signal account
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.10 17:40
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 17:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 20:39
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
