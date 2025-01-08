- Crescita
Trade:
325
Profit Trade:
260 (80.00%)
Loss Trade:
65 (20.00%)
Best Trade:
1 376.66 USD
Worst Trade:
-1 372.87 USD
Profitto lordo:
17 254.79 USD (122 187 pips)
Perdita lorda:
-11 698.54 USD (102 765 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (4 590.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 590.50 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.57%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
156 (48.00%)
Short Trade:
169 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
17.10 USD
Profitto medio:
66.36 USD
Perdita media:
-179.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 996.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 013.79 USD (3)
Crescita mensile:
-12.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 384.99 USD (45.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.76% (6 384.99 USD)
Per equità:
28.66% (15 310.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|56
|GBPAUD
|55
|EURUSD
|46
|EURGBP
|43
|CADCHF
|42
|AUDNZD
|42
|NZDJPY
|41
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|2.3K
|GBPAUD
|4K
|EURUSD
|863
|EURGBP
|1.3K
|CADCHF
|1.3K
|AUDNZD
|-5.2K
|NZDJPY
|1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|18K
|GBPAUD
|15K
|EURUSD
|-27K
|EURGBP
|3.5K
|CADCHF
|5.5K
|AUDNZD
|-11K
|NZDJPY
|15K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 376.66 USD
Worst Trade: -1 373 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 590.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2 996.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
Xlence-Real13
|9.00 × 2
This position trading account applies ADR and RSI strategies.
It trades 7 currency pairs within Group A: AUDNZD, EURUSD, USDCAD, EURGBP, GBPAUD, CADCHF, and NZDJPY, with balanced risk exposure.
The minimum balance is $2,500.
Non ci sono recensioni
