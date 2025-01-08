- Crescita
Trade:
302
Profit Trade:
261 (86.42%)
Loss Trade:
41 (13.58%)
Best Trade:
559.26 USD
Worst Trade:
-456.17 USD
Profitto lordo:
13 103.79 USD (133 528 pips)
Perdita lorda:
-2 285.79 USD (39 085 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1 253.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 314.64 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
23.71
Long Trade:
155 (51.32%)
Short Trade:
147 (48.68%)
Fattore di profitto:
5.73
Profitto previsto:
35.82 USD
Profitto medio:
50.21 USD
Perdita media:
-55.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-266.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-456.17 USD (1)
Crescita mensile:
7.93%
Previsione annuale:
96.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
456.17 USD (7.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.77% (456.17 USD)
Per equità:
20.46% (4 092.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|49
|AUDJPY
|47
|EURCHF
|45
|AUDUSD
|44
|GBPJPY
|42
|NZDCAD
|40
|USDCHF
|35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|2.2K
|AUDJPY
|1.1K
|EURCHF
|1.2K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPJPY
|1.8K
|NZDCAD
|1.4K
|USDCHF
|666
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|18K
|AUDJPY
|18K
|EURCHF
|8.5K
|AUDUSD
|9.9K
|GBPJPY
|30K
|NZDCAD
|9.7K
|USDCHF
|-446
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +559.26 USD
Worst Trade: -456 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 253.80 USD
Massima perdita consecutiva: -266.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LiteFinanceVC-Live-03
|0.14 × 36
Focused on market reversal opportunities, this account trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, with equal risk exposure.
The minimum required balance is $2,500.
Non ci sono recensioni
