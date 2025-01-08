SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / C GROUP MRA
Eshak Mansur Mohammed

C GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 136%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
261 (86.42%)
Loss Trade:
41 (13.58%)
Best Trade:
559.26 USD
Worst Trade:
-456.17 USD
Profitto lordo:
13 103.79 USD (133 528 pips)
Perdita lorda:
-2 285.79 USD (39 085 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1 253.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 314.64 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
23.71
Long Trade:
155 (51.32%)
Short Trade:
147 (48.68%)
Fattore di profitto:
5.73
Profitto previsto:
35.82 USD
Profitto medio:
50.21 USD
Perdita media:
-55.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-266.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-456.17 USD (1)
Crescita mensile:
7.93%
Previsione annuale:
96.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
456.17 USD (7.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.77% (456.17 USD)
Per equità:
20.46% (4 092.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 49
AUDJPY 47
EURCHF 45
AUDUSD 44
GBPJPY 42
NZDCAD 40
USDCHF 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 2.2K
AUDJPY 1.1K
EURCHF 1.2K
AUDUSD 2.4K
GBPJPY 1.8K
NZDCAD 1.4K
USDCHF 666
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 18K
AUDJPY 18K
EURCHF 8.5K
AUDUSD 9.9K
GBPJPY 30K
NZDCAD 9.7K
USDCHF -446
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +559.26 USD
Worst Trade: -456 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 253.80 USD
Massima perdita consecutiva: -266.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
Focused on market reversal opportunities, this account trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, with equal risk exposure. 

The minimum required balance is $2,500.
Non ci sono recensioni
2025.03.13 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.12 20:00
No swaps are charged on the signal account
2025.02.07 11:31
No swaps are charged
2025.02.07 11:31
No swaps are charged
2025.02.03 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.02 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 11:28
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
