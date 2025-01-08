- Crescita
Trade:
309
Profit Trade:
268 (86.73%)
Loss Trade:
41 (13.27%)
Best Trade:
899.97 USD
Worst Trade:
-842.38 USD
Profitto lordo:
14 716.91 USD (124 013 pips)
Perdita lorda:
-3 156.93 USD (42 969 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (3 919.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 919.52 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
7.45
Long Trade:
155 (50.16%)
Short Trade:
154 (49.84%)
Fattore di profitto:
4.66
Profitto previsto:
37.41 USD
Profitto medio:
54.91 USD
Perdita media:
-77.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-43.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 551.08 USD (2)
Crescita mensile:
8.57%
Previsione annuale:
104.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.53 USD
Massimale:
1 551.08 USD (10.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.21% (1 551.08 USD)
Per equità:
26.69% (13 980.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|56
|EURGBP
|49
|EURUSD
|44
|GBPAUD
|44
|NZDJPY
|40
|CADCHF
|39
|AUDNZD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|2.5K
|EURGBP
|1.7K
|EURUSD
|3.9K
|GBPAUD
|2.7K
|NZDJPY
|1.1K
|CADCHF
|860
|AUDNZD
|-1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|19K
|EURGBP
|8.6K
|EURUSD
|18K
|GBPAUD
|16K
|NZDJPY
|16K
|CADCHF
|7.4K
|AUDNZD
|-3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +899.97 USD
Worst Trade: -842 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 919.52 USD
Massima perdita consecutiva: -43.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
This trading signal uses a market reversal strategy, focusing on structure-breaking opportunities.
It trades 7 currency pairs within Group A: AUDNZD, EURUSD, USDCAD, EURGBP, GBPAUD, CADCHF, and NZDJPY, with balanced risk exposure.
A minimum deposit of $2,500 is required to copy this signal.
Non ci sono recensioni
