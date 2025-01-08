SegnaliSezioni
Eshak Mansur Mohammed

A GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 158%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
268 (86.73%)
Loss Trade:
41 (13.27%)
Best Trade:
899.97 USD
Worst Trade:
-842.38 USD
Profitto lordo:
14 716.91 USD (124 013 pips)
Perdita lorda:
-3 156.93 USD (42 969 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (3 919.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 919.52 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
7.45
Long Trade:
155 (50.16%)
Short Trade:
154 (49.84%)
Fattore di profitto:
4.66
Profitto previsto:
37.41 USD
Profitto medio:
54.91 USD
Perdita media:
-77.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-43.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 551.08 USD (2)
Crescita mensile:
8.57%
Previsione annuale:
104.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.53 USD
Massimale:
1 551.08 USD (10.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.21% (1 551.08 USD)
Per equità:
26.69% (13 980.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 56
EURGBP 49
EURUSD 44
GBPAUD 44
NZDJPY 40
CADCHF 39
AUDNZD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 2.5K
EURGBP 1.7K
EURUSD 3.9K
GBPAUD 2.7K
NZDJPY 1.1K
CADCHF 860
AUDNZD -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 19K
EURGBP 8.6K
EURUSD 18K
GBPAUD 16K
NZDJPY 16K
CADCHF 7.4K
AUDNZD -3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +899.97 USD
Worst Trade: -842 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 919.52 USD
Massima perdita consecutiva: -43.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
Xlence-Real13
9.00 × 2
This trading signal uses a market reversal strategy, focusing on structure-breaking opportunities. 

It trades 7 currency pairs within Group A: AUDNZD, EURUSD, USDCAD, EURGBP, GBPAUD, CADCHF, and NZDJPY, with balanced risk exposure. 
A minimum deposit of $2,500 is required to copy this signal.
Non ci sono recensioni
2025.03.13 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.27 11:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A GROUP MRA
30USD al mese
158%
0
0
USD
52K
USD
39
100%
309
86%
100%
4.66
37.41
USD
27%
1:500
Copia

