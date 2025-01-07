- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
527 (74.96%)
Loss Trade:
176 (25.04%)
Best Trade:
55.20 USD
Worst Trade:
-69.70 USD
Profitto lordo:
3 288.80 USD (278 598 pips)
Perdita lorda:
-3 316.11 USD (289 044 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (215.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.77 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
5.89%
Massimo carico di deposito:
14.48%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
411 (58.46%)
Short Trade:
292 (41.54%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
6.24 USD
Perdita media:
-18.84 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-196.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.65 USD (7)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
44.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.06 USD
Massimale:
432.15 USD (81.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.32% (423.53 USD)
Per equità:
8.24% (85.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|USTEC
|174
|US30
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|448
|USTEC
|-329
|US30
|-147
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|USTEC
|-35K
|US30
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.20 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +215.27 USD
Massima perdita consecutiva: -196.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|2.69 × 1022
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
ICMarketsSC-Live24
|2.84 × 762
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
