Lo Thi Mai Loan

EA Gold Isis Nas100

Lo Thi Mai Loan
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 133 USD al mese
crescita dal 2025 36%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
527 (74.96%)
Loss Trade:
176 (25.04%)
Best Trade:
55.20 USD
Worst Trade:
-69.70 USD
Profitto lordo:
3 288.80 USD (278 598 pips)
Perdita lorda:
-3 316.11 USD (289 044 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (215.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.77 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
5.89%
Massimo carico di deposito:
14.48%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
411 (58.46%)
Short Trade:
292 (41.54%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
6.24 USD
Perdita media:
-18.84 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-196.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.65 USD (7)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
44.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.06 USD
Massimale:
432.15 USD (81.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.32% (423.53 USD)
Per equità:
8.24% (85.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 519
USTEC 174
US30 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 448
USTEC -329
US30 -147
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
USTEC -35K
US30 -15K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.20 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +215.27 USD
Massima perdita consecutiva: -196.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
2.69 × 1022
RoboForex-ECN
2.69 × 154
ICMarketsSC-Live24
2.84 × 762
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 più
Gold Isis EA + Diamond Titan EA + Nasdaq EA


Non ci sono recensioni
2025.09.23 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 16:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 15:28
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 21:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 20:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 06:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 11:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.04 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.