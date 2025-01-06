SegnaliSezioni
Oka Mahendra

Metode Cuan

Oka Mahendra
0 recensioni
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
Axi-US02-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
206 (53.78%)
Loss Trade:
177 (46.21%)
Best Trade:
22.09 USD
Worst Trade:
-20.39 USD
Profitto lordo:
693.79 USD (1 369 068 pips)
Perdita lorda:
-760.11 USD (1 419 671 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (20.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
15.11%
Massimo carico di deposito:
40.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
177 (46.21%)
Short Trade:
206 (53.79%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
3.37 USD
Perdita media:
-4.29 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-59.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.86 USD (7)
Crescita mensile:
-1.47%
Previsione annuale:
-17.86%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.55 USD
Massimale:
134.40 USD (24.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.29% (134.40 USD)
Per equità:
4.24% (45.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 56
USDJPY.pro 38
EURUSD.pro 34
XAUUSD.pro 28
NZDJPY.pro 26
NZDUSD.pro 24
GBPUSD.pro 20
CADJPY.pro 17
AUDUSD.pro 16
AUDJPY.pro 15
GBPJPY.pro 14
EURNZD.pro 12
USDCHF.pro 12
AUDCHF.pro 8
EURJPY.pro 8
CHFJPY.pro 7
BTC-JPY 7
EURCAD.pro 6
XAUEUR.pro 5
CADCHF.pro 4
EURAUD.pro 4
GBPNZD.pro 4
XAUGBP.pro 3
GBPCHF.pro 2
GBPAUD.pro 2
XAUAUD.pro 2
GBPCAD.pro 2
EURGBP.pro 2
AUDCAD.pro 1
NZDCAD.pro 1
ETHUSD 1
AUDNZD.pro 1
XAGUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -55
USDJPY.pro -52
EURUSD.pro -3
XAUUSD.pro 62
NZDJPY.pro 37
NZDUSD.pro 29
GBPUSD.pro -2
CADJPY.pro 3
AUDUSD.pro -45
AUDJPY.pro 1
GBPJPY.pro -54
EURNZD.pro 6
USDCHF.pro 3
AUDCHF.pro 1
EURJPY.pro 19
CHFJPY.pro 5
BTC-JPY 11
EURCAD.pro -15
XAUEUR.pro 10
CADCHF.pro 0
EURAUD.pro -2
GBPNZD.pro -5
XAUGBP.pro -7
GBPCHF.pro 4
GBPAUD.pro -7
XAUAUD.pro 15
GBPCAD.pro 2
EURGBP.pro -14
AUDCAD.pro 2
NZDCAD.pro -2
ETHUSD -1
AUDNZD.pro -5
XAGUSD.pro -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -94K
USDJPY.pro -664
EURUSD.pro 51
XAUUSD.pro 5.7K
NZDJPY.pro 2.5K
NZDUSD.pro 1.6K
GBPUSD.pro -411
CADJPY.pro 860
AUDUSD.pro -2.7K
AUDJPY.pro 2K
GBPJPY.pro -7K
EURNZD.pro 32
USDCHF.pro 332
AUDCHF.pro -330
EURJPY.pro 3.4K
CHFJPY.pro 1.2K
BTC-JPY 94K
EURCAD.pro -248
XAUEUR.pro 1K
CADCHF.pro 26
EURAUD.pro 65
GBPNZD.pro -929
XAUGBP.pro -525
GBPCHF.pro 426
GBPAUD.pro -1.1K
XAUAUD.pro 2.5K
GBPCAD.pro 106
EURGBP.pro -297
AUDCAD.pro 219
NZDCAD.pro -219
ETHUSD -59K
AUDNZD.pro -129
XAGUSD.pro -168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.09 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.08 USD
Massima perdita consecutiva: -59.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 06:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 293 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 06:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 05:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 08:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 06:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 11:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 17:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
