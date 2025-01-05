- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
49 (84.48%)
Loss Trade:
9 (15.52%)
Best Trade:
62.66 USD
Worst Trade:
-22.71 USD
Profitto lordo:
886.07 USD (88 583 pips)
Perdita lorda:
-55.19 USD (5 512 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (266.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.09 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
76.31%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
36.59
Long Trade:
39 (67.24%)
Short Trade:
19 (32.76%)
Fattore di profitto:
16.05
Profitto previsto:
14.33 USD
Profitto medio:
18.08 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.71 USD (1)
Crescita mensile:
0.83%
Previsione annuale:
11.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.71 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.57% (22.71 USD)
Per equità:
45.51% (535.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|831
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|83K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.66 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +266.82 USD
Massima perdita consecutiva: -4.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 46" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Mininum Equity 1,000 USD
XAUUSD Semi Swing Trade
Target Profit 5 - 20% /month
Low Risk High Return
Non ci sono recensioni