Segnali / MetaTrader 4 / GFA NS
Yelena Claudia

GFA NS

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 71%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
49 (84.48%)
Loss Trade:
9 (15.52%)
Best Trade:
62.66 USD
Worst Trade:
-22.71 USD
Profitto lordo:
886.07 USD (88 583 pips)
Perdita lorda:
-55.19 USD (5 512 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (266.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.09 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
76.31%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
36.59
Long Trade:
39 (67.24%)
Short Trade:
19 (32.76%)
Fattore di profitto:
16.05
Profitto previsto:
14.33 USD
Profitto medio:
18.08 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.71 USD (1)
Crescita mensile:
0.83%
Previsione annuale:
11.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.71 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.57% (22.71 USD)
Per equità:
45.51% (535.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 831
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 83K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.66 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +266.82 USD
Massima perdita consecutiva: -4.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 46" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Mininum Equity 1,000 USD

XAUUSD Semi Swing Trade

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 23:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 05:31
Share of trading days is too low
2025.04.17 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
