- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 836
Profit Trade:
1 394 (75.92%)
Loss Trade:
442 (24.07%)
Best Trade:
3 739.63 USD
Worst Trade:
-11 734.93 USD
Profitto lordo:
106 025.46 USD (2 820 869 pips)
Perdita lorda:
-103 617.13 USD (2 009 635 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (843.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 192.39 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
88.88%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
1 002 (54.58%)
Short Trade:
834 (45.42%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
76.06 USD
Perdita media:
-234.43 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-4 693.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 042.62 USD (8)
Crescita mensile:
0.14%
Previsione annuale:
1.72%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.88 USD
Massimale:
41 257.80 USD (93.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.01% (40 909.33 USD)
Per equità:
55.55% (18 307.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|990
|USDCNH
|336
|XAUUSD
|141
|HK50
|71
|USDJPY
|55
|EURUSD
|54
|DE40
|37
|US500
|36
|NZDCAD
|26
|USTEC
|22
|AUDNZD
|17
|EURAUD
|11
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|DXY_M5
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|37
|USDCNH
|3.4K
|XAUUSD
|529
|HK50
|-1.2K
|USDJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-759
|DE40
|113
|US500
|1.1K
|NZDCAD
|1.7K
|USTEC
|-2K
|AUDNZD
|237
|EURAUD
|-245
|GBPCAD
|468
|AUDCAD
|-511
|USDCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-928
|USDCHF
|475
|GBPJPY
|-176
|CHFJPY
|8
|EURCAD
|-93
|AUDUSD
|268
|GBPAUD
|2
|DXY_M5
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|11K
|USDCNH
|391K
|XAUUSD
|69K
|HK50
|363K
|USDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|1.2K
|DE40
|43K
|US500
|-1.5K
|NZDCAD
|3.9K
|USTEC
|-77K
|AUDNZD
|-201
|EURAUD
|-104
|GBPCAD
|5.5K
|AUDCAD
|-2K
|USDCAD
|6.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|1.1K
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|132
|EURCAD
|-561
|AUDUSD
|455
|GBPAUD
|62
|DXY_M5
|-13
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 739.63 USD
Worst Trade: -11 735 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +843.07 USD
Massima perdita consecutiva: -4 693.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.29 × 14
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.59 × 15901
|
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 390
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.06 × 604
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
VantageInternational-Live 4
|2.33 × 156
