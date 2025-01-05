SegnaliSezioni
Sung Hei Man

Tmui

Sung Hei Man
0 recensioni
Affidabilità
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 193%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 836
Profit Trade:
1 394 (75.92%)
Loss Trade:
442 (24.07%)
Best Trade:
3 739.63 USD
Worst Trade:
-11 734.93 USD
Profitto lordo:
106 025.46 USD (2 820 869 pips)
Perdita lorda:
-103 617.13 USD (2 009 635 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (843.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 192.39 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
88.88%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
1 002 (54.58%)
Short Trade:
834 (45.42%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
76.06 USD
Perdita media:
-234.43 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-4 693.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 042.62 USD (8)
Crescita mensile:
0.14%
Previsione annuale:
1.72%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.88 USD
Massimale:
41 257.80 USD (93.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.01% (40 909.33 USD)
Per equità:
55.55% (18 307.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 990
USDCNH 336
XAUUSD 141
HK50 71
USDJPY 55
EURUSD 54
DE40 37
US500 36
NZDCAD 26
USTEC 22
AUDNZD 17
EURAUD 11
GBPCAD 7
AUDCAD 7
USDCAD 6
AUDJPY 5
USDCHF 4
GBPJPY 3
CHFJPY 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
DXY_M5 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 37
USDCNH 3.4K
XAUUSD 529
HK50 -1.2K
USDJPY -1.2K
EURUSD -759
DE40 113
US500 1.1K
NZDCAD 1.7K
USTEC -2K
AUDNZD 237
EURAUD -245
GBPCAD 468
AUDCAD -511
USDCAD 1.2K
AUDJPY -928
USDCHF 475
GBPJPY -176
CHFJPY 8
EURCAD -93
AUDUSD 268
GBPAUD 2
DXY_M5 -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 11K
USDCNH 391K
XAUUSD 69K
HK50 363K
USDJPY -2.1K
EURUSD 1.2K
DE40 43K
US500 -1.5K
NZDCAD 3.9K
USTEC -77K
AUDNZD -201
EURAUD -104
GBPCAD 5.5K
AUDCAD -2K
USDCAD 6.4K
AUDJPY -1.3K
USDCHF 1.1K
GBPJPY 5
CHFJPY 132
EURCAD -561
AUDUSD 455
GBPAUD 62
DXY_M5 -13
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 739.63 USD
Worst Trade: -11 735 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +843.07 USD
Massima perdita consecutiva: -4 693.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.59 × 15901
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 390
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.06 × 604
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
VantageInternational-Live 4
2.33 × 156
81 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 21:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 03:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 01:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 13:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 14:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 09:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 06:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.25 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
