SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CoreX
Agung Setiawan

CoreX

Agung Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 54%
Exness-MT5Real26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
140 (86.95%)
Loss Trade:
21 (13.04%)
Best Trade:
49.77 USD
Worst Trade:
-133.41 USD
Profitto lordo:
1 665.86 USD (525 033 pips)
Perdita lorda:
-1 503.90 USD (376 335 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (384.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.14 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.94%
Massimo carico di deposito:
22.93%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
80 (49.69%)
Short Trade:
81 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
11.90 USD
Perdita media:
-71.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-257.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.45 USD (3)
Crescita mensile:
-28.86%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
478.33 USD (56.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.04% (478.33 USD)
Per equità:
23.55% (133.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 162
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 149K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.77 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +384.14 USD
Massima perdita consecutiva: -257.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

You can join this signal : 
Non ci sono recensioni
2025.09.04 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 02:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 03:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.14% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.14% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 21:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 17:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CoreX
777USD al mese
54%
0
0
USD
462
USD
38
100%
161
86%
9%
1.10
1.01
USD
56%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.