- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
140 (86.95%)
Loss Trade:
21 (13.04%)
Best Trade:
49.77 USD
Worst Trade:
-133.41 USD
Profitto lordo:
1 665.86 USD (525 033 pips)
Perdita lorda:
-1 503.90 USD (376 335 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (384.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.14 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.94%
Massimo carico di deposito:
22.93%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
80 (49.69%)
Short Trade:
81 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
11.90 USD
Perdita media:
-71.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-257.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.45 USD (3)
Crescita mensile:
-28.86%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
478.33 USD (56.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.04% (478.33 USD)
Per equità:
23.55% (133.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|162
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|149K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.77 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +384.14 USD
Massima perdita consecutiva: -257.45 USD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
54%
0
0
USD
USD
462
USD
USD
38
100%
161
86%
9%
1.10
1.01
USD
USD
56%
1:500