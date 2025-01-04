SegnaliSezioni
Yucheng Zhu

SMC1

Yucheng Zhu
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 309%
LMAXNZ2-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
94 (46.76%)
Loss Trade:
107 (53.23%)
Best Trade:
51.70 USD
Worst Trade:
-24.14 USD
Profitto lordo:
732.21 USD (50 211 pips)
Perdita lorda:
-540.63 USD (20 736 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (131.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.89 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
20.87%
Massimo carico di deposito:
138.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
99 (49.25%)
Short Trade:
102 (50.75%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
7.79 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-45.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.41 USD (7)
Crescita mensile:
45.03%
Previsione annuale:
546.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.12 USD
Massimale:
113.40 USD (35.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.74% (113.40 USD)
Per equità:
40.52% (3.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 114
USDJPY 24
XTIUSD 22
AUDUSD 19
XAUUSDm 9
XAUUSD 8
US100m 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 196
USDJPY -10
XTIUSD 0
AUDUSD -24
XAUUSDm 26
XAUUSD 86
US100m -82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 19K
USDJPY 271
XTIUSD 1.3K
AUDUSD -499
XAUUSDm 3K
XAUUSD 7.8K
US100m -785
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.70 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +131.89 USD
Massima perdita consecutiva: -45.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXNZ2-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
1.94 × 16
SMC Strategy
Non ci sono recensioni
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.19 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Share of trading days is too low
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 02:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 02:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 11:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 18:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SMC1
50USD al mese
309%
0
0
USD
188
USD
99
0%
201
46%
21%
1.35
0.95
USD
89%
1:200
