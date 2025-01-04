- Crescita
Trade:
201
Profit Trade:
94 (46.76%)
Loss Trade:
107 (53.23%)
Best Trade:
51.70 USD
Worst Trade:
-24.14 USD
Profitto lordo:
732.21 USD (50 211 pips)
Perdita lorda:
-540.63 USD (20 736 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (131.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.89 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
20.87%
Massimo carico di deposito:
138.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
99 (49.25%)
Short Trade:
102 (50.75%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
7.79 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-45.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.41 USD (7)
Crescita mensile:
45.03%
Previsione annuale:
546.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.12 USD
Massimale:
113.40 USD (35.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.74% (113.40 USD)
Per equità:
40.52% (3.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|114
|USDJPY
|24
|XTIUSD
|22
|AUDUSD
|19
|XAUUSDm
|9
|XAUUSD
|8
|US100m
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|196
|USDJPY
|-10
|XTIUSD
|0
|AUDUSD
|-24
|XAUUSDm
|26
|XAUUSD
|86
|US100m
|-82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|19K
|USDJPY
|271
|XTIUSD
|1.3K
|AUDUSD
|-499
|XAUUSDm
|3K
|XAUUSD
|7.8K
|US100m
|-785
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXNZ2-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
