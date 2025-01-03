- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
417
Profit Trade:
293 (70.26%)
Loss Trade:
124 (29.74%)
Best Trade:
98.74 USD
Worst Trade:
-356.59 USD
Profitto lordo:
3 876.56 USD (129 404 pips)
Perdita lorda:
-3 778.08 USD (125 803 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (308.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
343.15 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
36.69%
Massimo carico di deposito:
9.28%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
329 (78.90%)
Short Trade:
88 (21.10%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
13.23 USD
Perdita media:
-30.47 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-49.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.18 USD (4)
Crescita mensile:
-23.29%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
190.24 USD
Massimale:
647.47 USD (43.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.91% (647.47 USD)
Per equità:
40.27% (375.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|98
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.7K
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IronFX-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IronFX-Real14
|0.16 × 5443
|
IronFX-Real13
|0.18 × 4313
|
IronFX-Real9
|0.23 × 283
|
ISIGroup-Real
|8.60 × 5
Operações realizadas no Ouro
