Prananto Indra Tamtama -

TOMO Correlation Hedging

Prananto Indra Tamtama -
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
1 / 280 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 684%
OctaFX-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 280
Profit Trade:
738 (57.65%)
Loss Trade:
542 (42.34%)
Best Trade:
96.97 USD
Worst Trade:
-81.47 USD
Profitto lordo:
8 078.07 USD (881 759 pips)
Perdita lorda:
-6 643.97 USD (771 137 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (121.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
89.37%
Massimo carico di deposito:
37.56%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
589 (46.02%)
Short Trade:
691 (53.98%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-12.26 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-368.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-368.93 USD (29)
Crescita mensile:
-67.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.62 USD
Massimale:
985.37 USD (39.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.93% (985.37 USD)
Per equità:
63.06% (808.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 133
EURJPY 125
GBPJPY 124
GBPAUD 121
GBPNZD 119
EURNZD 117
EURAUD 115
EURCAD 86
GBPCAD 65
EURCHF 23
GBPCHF 23
AUDJPY 19
NZDJPY 19
AUDCAD 16
NZDUSD 7
USDCHF 7
AUDUSD 6
NZDCHF 5
AUDCHF 5
USDCAD 4
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 20
EURUSD 425
EURJPY 796
GBPJPY -216
GBPAUD -480
GBPNZD -365
EURNZD 426
EURAUD 569
EURCAD 297
GBPCAD -184
EURCHF -50
GBPCHF 190
AUDJPY -59
NZDJPY -3
AUDCAD 35
NZDUSD 2
USDCHF 5
AUDUSD -1
NZDCHF -5
AUDCHF 16
USDCAD 20
NZDCAD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 11K
EURUSD 30K
EURJPY 63K
GBPJPY -16K
GBPAUD -38K
GBPNZD -44K
EURNZD 34K
EURAUD 42K
EURCAD 24K
GBPCAD -5.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 16K
AUDJPY -9.3K
NZDJPY -301
AUDCAD 4.8K
NZDUSD 248
USDCHF 374
AUDUSD -145
NZDCHF -440
AUDCHF 1.3K
USDCAD 2.9K
NZDCAD -573
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.97 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +121.47 USD
Massima perdita consecutiva: -368.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.01 × 90
Tickmill-Live05
0.10 × 50
GoMarkets-Real 10
0.13 × 16
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real5
0.30 × 23
OctaFX-Real4
0.33 × 118
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 8
Exness-Real
0.43 × 7
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.89 × 201
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 6
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
ICMarketsSC-Live10
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.25 × 8
OctaFX-Real2
1.31 × 35
Coinexx-Demo
1.50 × 12
FTT-Asia
2.52 × 188
Correlation Trading Strategy - Safe Correlation Hedging Trading - Safety Fund - Monthly Profit Withdrawal.

Manual Trade with Good Money Management.

Octafx CopyTrade Name : Tomo-Trader

Trading Signals | SignalStart Name  : TOMO Signal

2025.09.26 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.2% of days out of 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 00:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TOMO Correlation Hedging
39USD al mese
684%
1
280
USD
407
USD
58
0%
1 280
57%
89%
1.21
1.12
USD
70%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.