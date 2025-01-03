- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 280
Profit Trade:
738 (57.65%)
Loss Trade:
542 (42.34%)
Best Trade:
96.97 USD
Worst Trade:
-81.47 USD
Profitto lordo:
8 078.07 USD (881 759 pips)
Perdita lorda:
-6 643.97 USD (771 137 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (121.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
89.37%
Massimo carico di deposito:
37.56%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
589 (46.02%)
Short Trade:
691 (53.98%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-12.26 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-368.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-368.93 USD (29)
Crescita mensile:
-67.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.62 USD
Massimale:
985.37 USD (39.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.93% (985.37 USD)
Per equità:
63.06% (808.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|133
|EURJPY
|125
|GBPJPY
|124
|GBPAUD
|121
|GBPNZD
|119
|EURNZD
|117
|EURAUD
|115
|EURCAD
|86
|GBPCAD
|65
|EURCHF
|23
|GBPCHF
|23
|AUDJPY
|19
|NZDJPY
|19
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|7
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|NZDCHF
|5
|AUDCHF
|5
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|425
|EURJPY
|796
|GBPJPY
|-216
|GBPAUD
|-480
|GBPNZD
|-365
|EURNZD
|426
|EURAUD
|569
|EURCAD
|297
|GBPCAD
|-184
|EURCHF
|-50
|GBPCHF
|190
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|-3
|AUDCAD
|35
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|-1
|NZDCHF
|-5
|AUDCHF
|16
|USDCAD
|20
|NZDCAD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|30K
|EURJPY
|63K
|GBPJPY
|-16K
|GBPAUD
|-38K
|GBPNZD
|-44K
|EURNZD
|34K
|EURAUD
|42K
|EURCAD
|24K
|GBPCAD
|-5.7K
|EURCHF
|-4.4K
|GBPCHF
|16K
|AUDJPY
|-9.3K
|NZDJPY
|-301
|AUDCAD
|4.8K
|NZDUSD
|248
|USDCHF
|374
|AUDUSD
|-145
|NZDCHF
|-440
|AUDCHF
|1.3K
|USDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|-573
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.97 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +121.47 USD
Massima perdita consecutiva: -368.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.01 × 90
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
GoMarkets-Real 10
|0.13 × 16
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 23
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
ICMarketsSC-Live06
|0.38 × 8
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.89 × 201
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 6
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
|
ICMarketsSC-Live10
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.25 × 8
|
OctaFX-Real2
|1.31 × 35
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 12
|
FTT-Asia
|2.52 × 188
Correlation Trading Strategy - Safe Correlation Hedging Trading - Safety Fund - Monthly Profit Withdrawal.
Manual Trade with Good Money Management.
Octafx CopyTrade Name : Tomo-Trader
Trading Signals | SignalStart Name : TOMO Signal
