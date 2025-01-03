SegnaliSezioni
Sutrisno

GoldenBoy

Sutrisno
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 1 101%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 268
Profit Trade:
1 110 (87.53%)
Loss Trade:
158 (12.46%)
Best Trade:
4 776.34 USD
Worst Trade:
-741.96 USD
Profitto lordo:
51 626.43 USD (193 601 pips)
Perdita lorda:
-16 411.90 USD (128 226 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (513.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 120.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.76%
Massimo carico di deposito:
24.57%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
250
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
28.22
Long Trade:
1 268 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
27.77 USD
Profitto medio:
46.51 USD
Perdita media:
-103.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 247.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 247.67 USD (3)
Crescita mensile:
29.94%
Previsione annuale:
363.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 247.67 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (1 247.67 USD)
Per equità:
75.75% (8 005.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1261
archived 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19K
archived 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 65K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 776.34 USD
Worst Trade: -742 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +513.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 247.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 più
Hi Friend,

I trading at XAU with grid strategi

Buy only


Happy Profit.......

Non ci sono recensioni
2025.10.06 22:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 10.08% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 10 days. This comprises 4.03% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.42% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
