Trade:
1 268
Profit Trade:
1 110 (87.53%)
Loss Trade:
158 (12.46%)
Best Trade:
4 776.34 USD
Worst Trade:
-741.96 USD
Profitto lordo:
51 626.43 USD (193 601 pips)
Perdita lorda:
-16 411.90 USD (128 226 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (513.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 120.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.76%
Massimo carico di deposito:
24.57%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
250
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
28.22
Long Trade:
1 268 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
27.77 USD
Profitto medio:
46.51 USD
Perdita media:
-103.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 247.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 247.67 USD (3)
Crescita mensile:
29.94%
Previsione annuale:
363.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 247.67 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (1 247.67 USD)
Per equità:
75.75% (8 005.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1261
|archived
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19K
|archived
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|65K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 776.34 USD
Worst Trade: -742 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +513.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 247.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Hi Friend,
I trading at XAU with grid strategi
Buy only
Happy Profit.......
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
1 101%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
40
99%
1 268
87%
96%
3.14
27.77
USD
USD
76%
1:500