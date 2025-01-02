SegnaliSezioni
Wing Fai Yip

Fai Gold

Wing Fai Yip
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 249%
EmperorIntlExchHK-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 421
Profit Trade:
1 114 (78.39%)
Loss Trade:
307 (21.60%)
Best Trade:
742.05 USD
Worst Trade:
-1 030.75 USD
Profitto lordo:
28 344.49 USD (1 255 745 pips)
Perdita lorda:
-12 613.44 USD (550 667 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (1 591.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 432.88 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.94%
Massimo carico di deposito:
63.82%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
1 183 (83.25%)
Short Trade:
238 (16.75%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
11.07 USD
Profitto medio:
25.44 USD
Perdita media:
-41.09 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-719.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 240.37 USD (13)
Crescita mensile:
25.39%
Previsione annuale:
311.43%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
917.24 USD
Massimale:
3 987.31 USD (91.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.73% (3 987.31 USD)
Per equità:
60.86% (6 749.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.hk 1421
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.hk 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.hk 751K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +742.05 USD
Worst Trade: -1 031 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 591.24 USD
Massima perdita consecutiva: -719.79 USD

Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.