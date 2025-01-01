SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mulyo Adi Winoto Tangerang
Dewi Suryati Sukamto

Mulyo Adi Winoto Tangerang

Dewi Suryati Sukamto
0 recensioni
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -23%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
427
Profit Trade:
288 (67.44%)
Loss Trade:
139 (32.55%)
Best Trade:
785.85 USD
Worst Trade:
-1 698.45 USD
Profitto lordo:
9 879.77 USD (120 366 pips)
Perdita lorda:
-11 019.31 USD (118 605 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (282.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
985.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
52.01%
Massimo carico di deposito:
10.51%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
219 (51.29%)
Short Trade:
208 (48.71%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-2.67 USD
Profitto medio:
34.30 USD
Perdita media:
-79.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-395.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 839.05 USD (2)
Crescita mensile:
-0.40%
Previsione annuale:
-6.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 495.48 USD
Massimale:
2 127.11 USD (37.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.49% (2 127.74 USD)
Per equità:
45.31% (2 571.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 298
EURUSD 108
GBPUSD 18
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -350
EURUSD -106
GBPUSD -665
USDJPY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.3K
EURUSD -828
GBPUSD -1.6K
USDJPY -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +785.85 USD
Worst Trade: -1 698 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +282.09 USD
Massima perdita consecutiva: -395.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
Non ci sono recensioni
