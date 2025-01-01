- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
427
Profit Trade:
288 (67.44%)
Loss Trade:
139 (32.55%)
Best Trade:
785.85 USD
Worst Trade:
-1 698.45 USD
Profitto lordo:
9 879.77 USD (120 366 pips)
Perdita lorda:
-11 019.31 USD (118 605 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (282.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
985.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
52.01%
Massimo carico di deposito:
10.51%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
219 (51.29%)
Short Trade:
208 (48.71%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-2.67 USD
Profitto medio:
34.30 USD
Perdita media:
-79.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-395.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 839.05 USD (2)
Crescita mensile:
-0.40%
Previsione annuale:
-6.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 495.48 USD
Massimale:
2 127.11 USD (37.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.49% (2 127.74 USD)
Per equità:
45.31% (2 571.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-350
|EURUSD
|-106
|GBPUSD
|-665
|USDJPY
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3K
|EURUSD
|-828
|GBPUSD
|-1.6K
|USDJPY
|-51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +785.85 USD
Worst Trade: -1 698 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +282.09 USD
Massima perdita consecutiva: -395.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.32 × 38
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-23%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
43
99%
427
67%
52%
0.89
-2.67
USD
USD
45%
1:500