Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso

Smart trades

Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso
0 recensioni
172 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -15%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
685
Profit Trade:
432 (63.06%)
Loss Trade:
253 (36.93%)
Best Trade:
65.31 EUR
Worst Trade:
-106.75 EUR
Profitto lordo:
2 534.35 EUR (938 838 pips)
Perdita lorda:
-2 571.32 EUR (303 737 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (52.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
116.86 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
20.34%
Massimo carico di deposito:
16.62%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
412 (60.15%)
Short Trade:
273 (39.85%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 EUR
Profitto medio:
5.87 EUR
Perdita media:
-10.16 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-115.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-117.75 EUR (2)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
17.71%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.01 EUR
Massimale:
339.82 EUR (26.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.55% (317.77 EUR)
Per equità:
3.19% (42.45 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 373
EURGBP 50
US500 34
EURJPY 24
USDCAD 21
NAS100 21
USDCHF 18
GBPUSD 15
EURCHF 15
USDJPY 13
NZDUSD 12
GER40 12
US30 10
EURAUD 8
XAUUSD 7
GBPCAD 5
GBPAUD 5
AUDJPY 5
AUDUSD 5
EURCAD 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 2
CADCHF 2
NZDCAD 2
NZDCHF 2
NZDJPY 2
XAGUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 250
EURGBP 51
US500 7
EURJPY -24
USDCAD -103
NAS100 67
USDCHF 88
GBPUSD -61
EURCHF -33
USDJPY -53
NZDUSD -62
GER40 -26
US30 -12
EURAUD 53
XAUUSD 13
GBPCAD -8
GBPAUD -25
AUDJPY -24
AUDUSD 29
EURCAD 32
CADJPY -13
CHFJPY 29
AUDCAD -28
AUDNZD -29
CADCHF 17
NZDCAD -32
NZDCHF 5
NZDJPY 20
XAGUSD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 24K
EURGBP -118
US500 -14K
EURJPY -270
USDCAD -2.4K
NAS100 223K
USDCHF 3.6K
GBPUSD -18
EURCHF -870
USDJPY -1.1K
NZDUSD -2.8K
GER40 -15K
US30 38K
EURAUD 1.6K
XAUUSD 1.4K
GBPCAD -1K
GBPAUD -819
AUDJPY -595
AUDUSD 305
EURCAD 522
CADJPY -641
CHFJPY 921
AUDCAD -635
AUDNZD -713
CADCHF 540
NZDCAD -1.6K
NZDCHF 108
NZDJPY 408
XAGUSD 336
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.31 EUR
Worst Trade: -107 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -115.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
GOMarketsMU-Live
1.45 × 11
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 154
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1360
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.91 × 17228
RoboForex-ECN
4.11 × 1445
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.60 × 937
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ICMarketsSC-MT5-4
4.97 × 1269
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
VantageInternational-Live 4
5.38 × 24
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.81 × 16
Valutrades-Live
5.91 × 11
TASS-Live
5.91 × 105
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
47 più
Manual trading - Capital protection risk per trade 1% Leverage 100. Allow at least one month of live trading.

Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. No fake manipulated ROIs. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.


2025.09.17 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.