- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
685
Profit Trade:
432 (63.06%)
Loss Trade:
253 (36.93%)
Best Trade:
65.31 EUR
Worst Trade:
-106.75 EUR
Profitto lordo:
2 534.35 EUR (938 838 pips)
Perdita lorda:
-2 571.32 EUR (303 737 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (52.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
116.86 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
20.34%
Massimo carico di deposito:
16.62%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
412 (60.15%)
Short Trade:
273 (39.85%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 EUR
Profitto medio:
5.87 EUR
Perdita media:
-10.16 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-115.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-117.75 EUR (2)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
17.71%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.01 EUR
Massimale:
339.82 EUR (26.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.55% (317.77 EUR)
Per equità:
3.19% (42.45 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|373
|EURGBP
|50
|US500
|34
|EURJPY
|24
|USDCAD
|21
|NAS100
|21
|USDCHF
|18
|GBPUSD
|15
|EURCHF
|15
|USDJPY
|13
|NZDUSD
|12
|GER40
|12
|US30
|10
|EURAUD
|8
|XAUUSD
|7
|GBPCAD
|5
|GBPAUD
|5
|AUDJPY
|5
|AUDUSD
|5
|EURCAD
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|XAGUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|250
|EURGBP
|51
|US500
|7
|EURJPY
|-24
|USDCAD
|-103
|NAS100
|67
|USDCHF
|88
|GBPUSD
|-61
|EURCHF
|-33
|USDJPY
|-53
|NZDUSD
|-62
|GER40
|-26
|US30
|-12
|EURAUD
|53
|XAUUSD
|13
|GBPCAD
|-8
|GBPAUD
|-25
|AUDJPY
|-24
|AUDUSD
|29
|EURCAD
|32
|CADJPY
|-13
|CHFJPY
|29
|AUDCAD
|-28
|AUDNZD
|-29
|CADCHF
|17
|NZDCAD
|-32
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|20
|XAGUSD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|24K
|EURGBP
|-118
|US500
|-14K
|EURJPY
|-270
|USDCAD
|-2.4K
|NAS100
|223K
|USDCHF
|3.6K
|GBPUSD
|-18
|EURCHF
|-870
|USDJPY
|-1.1K
|NZDUSD
|-2.8K
|GER40
|-15K
|US30
|38K
|EURAUD
|1.6K
|XAUUSD
|1.4K
|GBPCAD
|-1K
|GBPAUD
|-819
|AUDJPY
|-595
|AUDUSD
|305
|EURCAD
|522
|CADJPY
|-641
|CHFJPY
|921
|AUDCAD
|-635
|AUDNZD
|-713
|CADCHF
|540
|NZDCAD
|-1.6K
|NZDCHF
|108
|NZDJPY
|408
|XAGUSD
|336
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.31 EUR
Worst Trade: -107 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -115.77 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GOMarketsMU-Live
|1.45 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 154
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.63 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.75 × 1360
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.91 × 17228
|
RoboForex-ECN
|4.11 × 1445
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.60 × 937
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.97 × 1269
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|5.38 × 24
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
Exness-MT5Real7
|5.81 × 16
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
|
TASS-Live
|5.91 × 105
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
Manual trading - Capital protection risk per trade 1% Leverage 100. Allow at least one month of live trading.
Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. No fake manipulated ROIs. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-15%
0
0
USD
USD
3.4K
EUR
EUR
172
4%
685
63%
20%
0.98
-0.05
EUR
EUR
24%
1:100