- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
75 (40.10%)
Loss Trade:
112 (59.89%)
Best Trade:
586.23 USD
Worst Trade:
-162.41 USD
Profitto lordo:
4 158.61 USD (29 643 pips)
Perdita lorda:
-5 799.31 USD (40 665 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (193.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
586.23 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
42.15%
Massimo carico di deposito:
40.35%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
103 (55.08%)
Short Trade:
84 (44.92%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-8.77 USD
Profitto medio:
55.45 USD
Perdita media:
-51.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-592.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.25 USD (7)
Crescita mensile:
-7.27%
Previsione annuale:
-87.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 698.20 USD
Massimale:
1 698.20 USD (33.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.78% (1 698.20 USD)
Per equità:
4.00% (193.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|101
|USDJPY
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-896
|USDJPY
|-744
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2K
|USDJPY
|-8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +586.23 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +193.40 USD
Massima perdita consecutiva: -592.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.06 × 18
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live25
|0.86 × 320
|
ICMarketsSC-Live26
|0.89 × 179
|
ICMarketsSC-Live24
|1.03 × 299
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.29 × 49
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|2.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.78 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
21 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-31%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
38
100%
187
40%
42%
0.71
-8.77
USD
USD
32%
1:100