- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
445
Profit Trade:
209 (46.96%)
Loss Trade:
236 (53.03%)
Best Trade:
455.52 USD
Worst Trade:
-182.70 USD
Profitto lordo:
10 733.72 USD (125 133 pips)
Perdita lorda:
-8 894.28 USD (100 073 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (605.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
605.05 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
31.83%
Massimo carico di deposito:
105.73%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
222 (49.89%)
Short Trade:
223 (50.11%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
51.36 USD
Perdita media:
-37.69 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-248.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-424.06 USD (5)
Crescita mensile:
9.48%
Previsione annuale:
118.65%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.50 USD
Massimale:
973.13 USD (31.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.48% (644.06 USD)
Per equità:
74.33% (521.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|77
|USDJPYb
|69
|GBPUSDb
|51
|XAUUSDb
|46
|NZDUSDb
|46
|EURUSDb
|44
|USDCADb
|35
|GBPJPYb
|27
|AUDUSDb
|25
|USDCHFb
|24
|XAGUSDb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|913
|USDJPYb
|27
|GBPUSDb
|100
|XAUUSDb
|360
|NZDUSDb
|-639
|EURUSDb
|761
|USDCADb
|19
|GBPJPYb
|-273
|AUDUSDb
|381
|USDCHFb
|170
|XAGUSDb
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|19K
|USDJPYb
|-115
|GBPUSDb
|532
|XAUUSDb
|4.2K
|NZDUSDb
|-1.5K
|EURUSDb
|2.7K
|USDCADb
|-398
|GBPJPYb
|-2.1K
|AUDUSDb
|1.2K
|USDCHFb
|1.3K
|XAGUSDb
|221
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +455.52 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +605.05 USD
Massima perdita consecutiva: -248.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AMarkets-Real
|0.08 × 48
|
ForexClub-MT5 Real Server
|6.07 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
289%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
41
61%
445
46%
32%
1.20
4.13
USD
USD
74%
1:500