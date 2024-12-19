SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SWAN_amarkets netting
Aleksei Lebedev

SWAN_amarkets netting

Aleksei Lebedev
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 289%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
445
Profit Trade:
209 (46.96%)
Loss Trade:
236 (53.03%)
Best Trade:
455.52 USD
Worst Trade:
-182.70 USD
Profitto lordo:
10 733.72 USD (125 133 pips)
Perdita lorda:
-8 894.28 USD (100 073 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (605.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
605.05 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
31.83%
Massimo carico di deposito:
105.73%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
222 (49.89%)
Short Trade:
223 (50.11%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
51.36 USD
Perdita media:
-37.69 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-248.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-424.06 USD (5)
Crescita mensile:
9.48%
Previsione annuale:
118.65%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.50 USD
Massimale:
973.13 USD (31.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.48% (644.06 USD)
Per equità:
74.33% (521.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 77
USDJPYb 69
GBPUSDb 51
XAUUSDb 46
NZDUSDb 46
EURUSDb 44
USDCADb 35
GBPJPYb 27
AUDUSDb 25
USDCHFb 24
XAGUSDb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 913
USDJPYb 27
GBPUSDb 100
XAUUSDb 360
NZDUSDb -639
EURUSDb 761
USDCADb 19
GBPJPYb -273
AUDUSDb 381
USDCHFb 170
XAGUSDb 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 19K
USDJPYb -115
GBPUSDb 532
XAUUSDb 4.2K
NZDUSDb -1.5K
EURUSDb 2.7K
USDCADb -398
GBPJPYb -2.1K
AUDUSDb 1.2K
USDCHFb 1.3K
XAGUSDb 221
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +455.52 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +605.05 USD
Massima perdita consecutiva: -248.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AMarkets-Real
0.08 × 48
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
Non ci sono recensioni
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.19 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 12:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.29 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
