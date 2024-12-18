SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ataraxia 3
Kin Hung Chow

Ataraxia 3

Kin Hung Chow
0 recensioni
Affidabilità
298 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 120%
GoMarkets-Real 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 080
Profit Trade:
5 240 (74.01%)
Loss Trade:
1 840 (25.99%)
Best Trade:
193.50 USD
Worst Trade:
-237.09 USD
Profitto lordo:
12 359.42 USD (1 169 622 pips)
Perdita lorda:
-9 988.61 USD (954 746 pips)
Vincite massime consecutive:
96 (52.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.13 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
85.07%
Massimo carico di deposito:
4.83%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
3 426 (48.39%)
Short Trade:
3 654 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
-5.43 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-156.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-489.85 USD (3)
Crescita mensile:
0.32%
Previsione annuale:
7.32%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 243.15 USD
Massimale:
1 290.01 USD (123.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.39% (1 279.94 USD)
Per equità:
38.70% (1 199.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2837
NZDCAD 2593
AUDNZD 1071
EURUSD 135
XAUUSD 38
EURCAD 26
USDJPY 24
GBPUSD 24
NZDUSD 19
AUDUSD 18
EURCHF 18
USDCAD 18
AUDJPY 18
AUDCHF 17
CHFJPY 17
CADJPY 17
EURJPY 17
NZDJPY 16
EURNZD 15
GBPJPY 14
EURGBP 14
GBPNZD 13
CADCHF 12
GBPAUD 12
USDCHF 12
EURAUD 10
HK50 7
NZDCHF 7
GBPCAD 7
USOUSD 6
BTCUSD 6
GBPCHF 4
XAGUSD 4
US500 4
WS30 2
USDMXN 2
DAX30 2
SGDJPY 1
USDPLN 1
EURSGD 1
NDX100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 558
EURUSD -789
XAUUSD -145
EURCAD -86
USDJPY 166
GBPUSD -81
NZDUSD -87
AUDUSD -111
EURCHF 170
USDCAD -92
AUDJPY -273
AUDCHF 13
CHFJPY -24
CADJPY -9
EURJPY -13
NZDJPY 165
EURNZD 41
GBPJPY 53
EURGBP 50
GBPNZD -155
CADCHF 97
GBPAUD -55
USDCHF -109
EURAUD -46
HK50 81
NZDCHF 87
GBPCAD -57
USOUSD -103
BTCUSD 67
GBPCHF -57
XAGUSD -17
US500 -47
WS30 -38
USDMXN 65
DAX30 2
SGDJPY 84
USDPLN -16
EURSGD -13
NDX100 -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 70K
NZDCAD 94K
AUDNZD 24K
EURUSD -20K
XAUUSD -13K
EURCAD -3.5K
USDJPY 3.4K
GBPUSD 910
NZDUSD -3.5K
AUDUSD -2.5K
EURCHF 2.5K
USDCAD -1.4K
AUDJPY -6.4K
AUDCHF -753
CHFJPY 287
CADJPY -885
EURJPY -522
NZDJPY 7.1K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 5.3K
EURGBP 1.8K
GBPNZD -7.1K
CADCHF 1.1K
GBPAUD -1.7K
USDCHF -2.4K
EURAUD -1.1K
HK50 48K
NZDCHF 1.7K
GBPCAD -2.9K
USOUSD -9.3K
BTCUSD -103K
GBPCHF -1.3K
XAGUSD -237
US500 -3.3K
WS30 -22K
USDMXN 167K
DAX30 1.5K
SGDJPY 1.8K
USDPLN -3.1K
EURSGD -824
NDX100 -8.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +193.50 USD
Worst Trade: -237 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.88 USD
Massima perdita consecutiva: -156.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoMarkets-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AM-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live04
0.47 × 17
Coinexx-Demo
0.50 × 2
GoMarkets-Real 2
0.60 × 522
ICMarkets-Live16
0.68 × 19
GOMarketsMU-Real 2
1.18 × 22
ICMarkets-Live03
1.90 × 20
GoMarkets-Real 1
2.00 × 7
ISIGroup-Real
2.31 × 26
Formax-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Demo
5.75 × 8
YaHi-Real
6.35 × 26
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
99.8% Automatic trading
Non ci sono recensioni
2025.10.14 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 08:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.22% of days out of 1809 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 08:51
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ataraxia 3
30USD al mese
120%
0
0
USD
3.1K
USD
298
92%
7 080
74%
85%
1.23
0.33
USD
75%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.