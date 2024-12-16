SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MBPro
Tu Chu Khang

MBPro

Tu Chu Khang
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 178%
TradehallLimited-Main
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
99 (43.23%)
Loss Trade:
130 (56.77%)
Best Trade:
271.36 USD
Worst Trade:
-395.66 USD
Profitto lordo:
3 941.19 USD (139 697 pips)
Perdita lorda:
-2 525.30 USD (79 202 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (521.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
521.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.79%
Massimo carico di deposito:
99.86%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
119 (51.97%)
Short Trade:
110 (48.03%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
6.18 USD
Profitto medio:
39.81 USD
Perdita media:
-19.43 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-232.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-465.40 USD (3)
Crescita mensile:
22.35%
Previsione annuale:
271.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.50 USD
Massimale:
578.56 USD (93.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.33% (528.04 USD)
Per equità:
79.33% (983.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 33
AUDUSD. 24
USDCAD. 17
GBPUSD. 15
GBPAUD. 14
NZDUSD. 13
EURUSD. 11
GBPCAD. 10
EURNZD. 9
AUDCAD. 8
NZDCAD. 8
EURAUD. 8
GBPNZD. 7
USDJPY. 6
USDCHF. 6
EURCAD. 5
XAGUSD. 5
USDSGD. 5
EURJPY. 4
GBPSGD. 4
GBPJPY. 3
GBPCHF. 3
NZDJPY. 3
AUDNZD. 3
CADCHF. 2
AUDCHF. 1
CADJPY. 1
CHFJPY. 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 23
AUDUSD. 404
USDCAD. -135
GBPUSD. 291
GBPAUD. 94
NZDUSD. 65
EURUSD. 78
GBPCAD. 240
EURNZD. -70
AUDCAD. -27
NZDCAD. -45
EURAUD. 57
GBPNZD. 9
USDJPY. -14
USDCHF. 48
EURCAD. 6
XAGUSD. -46
USDSGD. 109
EURJPY. 6
GBPSGD. 98
GBPJPY. 44
GBPCHF. 41
NZDJPY. -38
AUDNZD. 118
CADCHF. -12
AUDCHF. 17
CADJPY. -6
CHFJPY. 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 31K
AUDUSD. 6.6K
USDCAD. -5.3K
GBPUSD. 9.3K
GBPAUD. 1.4K
NZDUSD. 1K
EURUSD. 4K
GBPCAD. 11K
EURNZD. -3.9K
AUDCAD. -437
NZDCAD. -279
EURAUD. 2.5K
GBPNZD. -2.1K
USDJPY. -661
USDCHF. 627
EURCAD. 3
XAGUSD. 5
USDSGD. 1.8K
EURJPY. -616
GBPSGD. 520
GBPJPY. 3.2K
GBPCHF. -443
NZDJPY. -2.6K
AUDNZD. 424
CADCHF. -279
AUDCHF. 1.4K
CADJPY. -283
CHFJPY. 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +271.36 USD
Worst Trade: -396 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +521.77 USD
Massima perdita consecutiva: -232.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradehallLimited-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.17 11:31
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
