- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
99 (43.23%)
Loss Trade:
130 (56.77%)
Best Trade:
271.36 USD
Worst Trade:
-395.66 USD
Profitto lordo:
3 941.19 USD (139 697 pips)
Perdita lorda:
-2 525.30 USD (79 202 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (521.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
521.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.79%
Massimo carico di deposito:
99.86%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
119 (51.97%)
Short Trade:
110 (48.03%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
6.18 USD
Profitto medio:
39.81 USD
Perdita media:
-19.43 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-232.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-465.40 USD (3)
Crescita mensile:
22.35%
Previsione annuale:
271.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.50 USD
Massimale:
578.56 USD (93.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.33% (528.04 USD)
Per equità:
79.33% (983.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|33
|AUDUSD.
|24
|USDCAD.
|17
|GBPUSD.
|15
|GBPAUD.
|14
|NZDUSD.
|13
|EURUSD.
|11
|GBPCAD.
|10
|EURNZD.
|9
|AUDCAD.
|8
|NZDCAD.
|8
|EURAUD.
|8
|GBPNZD.
|7
|USDJPY.
|6
|USDCHF.
|6
|EURCAD.
|5
|XAGUSD.
|5
|USDSGD.
|5
|EURJPY.
|4
|GBPSGD.
|4
|GBPJPY.
|3
|GBPCHF.
|3
|NZDJPY.
|3
|AUDNZD.
|3
|CADCHF.
|2
|AUDCHF.
|1
|CADJPY.
|1
|CHFJPY.
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|23
|AUDUSD.
|404
|USDCAD.
|-135
|GBPUSD.
|291
|GBPAUD.
|94
|NZDUSD.
|65
|EURUSD.
|78
|GBPCAD.
|240
|EURNZD.
|-70
|AUDCAD.
|-27
|NZDCAD.
|-45
|EURAUD.
|57
|GBPNZD.
|9
|USDJPY.
|-14
|USDCHF.
|48
|EURCAD.
|6
|XAGUSD.
|-46
|USDSGD.
|109
|EURJPY.
|6
|GBPSGD.
|98
|GBPJPY.
|44
|GBPCHF.
|41
|NZDJPY.
|-38
|AUDNZD.
|118
|CADCHF.
|-12
|AUDCHF.
|17
|CADJPY.
|-6
|CHFJPY.
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|31K
|AUDUSD.
|6.6K
|USDCAD.
|-5.3K
|GBPUSD.
|9.3K
|GBPAUD.
|1.4K
|NZDUSD.
|1K
|EURUSD.
|4K
|GBPCAD.
|11K
|EURNZD.
|-3.9K
|AUDCAD.
|-437
|NZDCAD.
|-279
|EURAUD.
|2.5K
|GBPNZD.
|-2.1K
|USDJPY.
|-661
|USDCHF.
|627
|EURCAD.
|3
|XAGUSD.
|5
|USDSGD.
|1.8K
|EURJPY.
|-616
|GBPSGD.
|520
|GBPJPY.
|3.2K
|GBPCHF.
|-443
|NZDJPY.
|-2.6K
|AUDNZD.
|424
|CADCHF.
|-279
|AUDCHF.
|1.4K
|CADJPY.
|-283
|CHFJPY.
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +271.36 USD
Worst Trade: -396 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +521.77 USD
Massima perdita consecutiva: -232.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradehallLimited-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
