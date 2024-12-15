Sistema conveniente nel tempo. Tutti i trade con Stop Loss intorno all'1-4% e TP a quasi 10x, puntando su trend lunghi.





Cose da tenere a mente:





- Consultare il seguente link per sapere come funziona la copia del segnale: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber





- Deposito minimo consigliato: 250 euro o equivalente.





- Conto con una leva minima di 1:30.





- Connessione al server affidabile (24/7), magari tramite VPS e broker. Consiglio lo stesso broker che sto usando io per archiviare le buone prestazioni: Tickmill o ICMarkets





- Si prega di rileggere attentamente il tutorial nel link qui sopra prima di sottoscrivere il segnale. Quasi tutte le domande che ricevo sono spiegate lì.





Nota:





Una volta che vi siete iscritti al segnale, potete controllare il profitto/perdita fluttuante del segnale e le sue posizioni aperte quasi in tempo reale qui. Gli ordini non vengono aperti in continuazione, ma solo quando le condizioni di mercato sono adatte per ottenere un buon profitto. In questo modo si evita di essere esposti alle vicissitudini del mercato. Analizzate lo storico del trading per avere un'idea del numero di posizioni che possono essere aperte in un mese. Spesso, nel lungo termine, meno è meglio.





Esclusione di responsabilità:





Le performance passate non sono garanzia di performance future.





Sottoscrivete il mio segnale sotto la vostra responsabilità.



