Dennis Willi Finimento

StocksCarnage

Dennis Willi Finimento
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -27%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
110 (34.59%)
Loss Trade:
208 (65.41%)
Best Trade:
44.12 EUR
Worst Trade:
-17.38 EUR
Profitto lordo:
307.62 EUR (322 684 pips)
Perdita lorda:
-377.07 EUR (315 271 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
59.94 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
15.55%
Massimo carico di deposito:
102.59%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
122 (38.36%)
Short Trade:
196 (61.64%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.22 EUR
Profitto medio:
2.80 EUR
Perdita media:
-1.81 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-39.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-39.35 EUR (9)
Crescita mensile:
-0.64%
Previsione annuale:
-7.99%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.16 EUR
Massimale:
136.16 EUR (54.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.45% (136.16 EUR)
Per equità:
6.69% (12.23 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 106
US500 104
XTIUSD 37
NVDA 33
SOLUSD 18
XRPUSD 5
GBPUSD 3
BCHUSD 3
JP225 2
XAUUSD 1
ETHUSD 1
CHINA50 1
US30 1
TSLA 1
BRENT 1
NAT.GAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 12
US500 -2
XTIUSD -15
NVDA -42
SOLUSD -16
XRPUSD -8
GBPUSD 1
BCHUSD -1
JP225 0
XAUUSD -2
ETHUSD 0
CHINA50 -1
US30 0
TSLA 0
BRENT -1
NAT.GAS -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 18K
US500 7.8K
XTIUSD -16
NVDA 210
SOLUSD -1.7K
XRPUSD -15K
GBPUSD 58
BCHUSD -1.8K
JP225 -40
XAUUSD -221
ETHUSD -169
CHINA50 -120
US30 100
TSLA -3
BRENT -11
NAT.GAS -16
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.12 EUR
Worst Trade: -17 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +10.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -39.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Sistema conveniente nel tempo. Tutti i trade con Stop Loss intorno all'1-4% e TP a quasi 10x, puntando su trend lunghi.

Cose da tenere a mente:

- Consultare il seguente link per sapere come funziona la copia del segnale: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

- Deposito minimo consigliato: 250 euro o equivalente.

- Conto con una leva minima di 1:30.

- Connessione al server affidabile (24/7), magari tramite VPS e broker. Consiglio lo stesso broker che sto usando io per archiviare le buone prestazioni: Tickmill o ICMarkets

- Si prega di rileggere attentamente il tutorial nel link qui sopra prima di sottoscrivere il segnale. Quasi tutte le domande che ricevo sono spiegate lì.

Nota:

Una volta che vi siete iscritti al segnale, potete controllare il profitto/perdita fluttuante del segnale e le sue posizioni aperte quasi in tempo reale qui. Gli ordini non vengono aperti in continuazione, ma solo quando le condizioni di mercato sono adatte per ottenere un buon profitto. In questo modo si evita di essere esposti alle vicissitudini del mercato. Analizzate lo storico del trading per avere un'idea del numero di posizioni che possono essere aperte in un mese. Spesso, nel lungo termine, meno è meglio.

Esclusione di responsabilità:

Le performance passate non sono garanzia di performance future.

Sottoscrivete il mio segnale sotto la vostra responsabilità.

Non ci sono recensioni
2025.09.11 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 08:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 00:51
No swaps are charged
2025.05.12 00:51
No swaps are charged
2025.05.09 07:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 20:38
A large drawdown may occur on the account again
