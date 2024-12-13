SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hedging1 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging1 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 35%
FBS-Real-10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
697
Profit Trade:
444 (63.70%)
Loss Trade:
253 (36.30%)
Best Trade:
1 611.97 USD
Worst Trade:
-2 260.86 USD
Profitto lordo:
24 264.44 USD (98 276 pips)
Perdita lorda:
-18 972.91 USD (250 118 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (18 213.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 213.81 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
195
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
471 (67.58%)
Short Trade:
226 (32.42%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
7.59 USD
Profitto medio:
54.65 USD
Perdita media:
-74.99 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-12 106.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 106.31 USD (34)
Crescita mensile:
-39.80%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16 174.47 USD (47.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.15% (16 174.47 USD)
Per equità:
51.49% (16 979.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 123
AUDNZD 104
USDCAD 70
GBPJPY 57
EURGBP 55
GBPCHF 51
AUDCAD 45
XTIUSD 37
XBRUSD 37
NZDCAD 33
archived 32
EURJPY 29
EURCHF 24
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY -9.2K
AUDNZD -2.5K
USDCAD -1K
GBPJPY 355
EURGBP -2.3K
GBPCHF 363
AUDCAD 238
XTIUSD 360
XBRUSD 337
NZDCAD 180
archived 18K
EURJPY 202
EURCHF 129
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY -107K
AUDNZD -28K
USDCAD -24K
GBPJPY 5.4K
EURGBP -25K
GBPCHF 6.3K
AUDCAD 674
XTIUSD 797
XBRUSD 353
NZDCAD 8.6K
archived 0
EURJPY 7.9K
EURCHF 1.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 611.97 USD
Worst Trade: -2 261 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +18 213.81 USD
Massima perdita consecutiva: -12 106.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 6
MEXIntGroup-Real
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 8
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 97
XMAU-Real 20
0.12 × 17
ICMarkets-Live24
0.13 × 48
ICMarkets-Live17
0.13 × 95
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 20
89 più
Non ci sono recensioni
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 03:01
Share of trading days is too low
2025.09.26 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 02:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 11.47% of days out of the 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.51% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 11:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hedging1 by Alpha
30USD al mese
35%
0
0
USD
20K
USD
44
95%
697
63%
100%
1.27
7.59
USD
51%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.