- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
697
Profit Trade:
444 (63.70%)
Loss Trade:
253 (36.30%)
Best Trade:
1 611.97 USD
Worst Trade:
-2 260.86 USD
Profitto lordo:
24 264.44 USD (98 276 pips)
Perdita lorda:
-18 972.91 USD (250 118 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (18 213.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 213.81 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
195
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
471 (67.58%)
Short Trade:
226 (32.42%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
7.59 USD
Profitto medio:
54.65 USD
Perdita media:
-74.99 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-12 106.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 106.31 USD (34)
Crescita mensile:
-39.80%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16 174.47 USD (47.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.15% (16 174.47 USD)
Per equità:
51.49% (16 979.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|123
|AUDNZD
|104
|USDCAD
|70
|GBPJPY
|57
|EURGBP
|55
|GBPCHF
|51
|AUDCAD
|45
|XTIUSD
|37
|XBRUSD
|37
|NZDCAD
|33
|archived
|32
|EURJPY
|29
|EURCHF
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|-9.2K
|AUDNZD
|-2.5K
|USDCAD
|-1K
|GBPJPY
|355
|EURGBP
|-2.3K
|GBPCHF
|363
|AUDCAD
|238
|XTIUSD
|360
|XBRUSD
|337
|NZDCAD
|180
|archived
|18K
|EURJPY
|202
|EURCHF
|129
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|-107K
|AUDNZD
|-28K
|USDCAD
|-24K
|GBPJPY
|5.4K
|EURGBP
|-25K
|GBPCHF
|6.3K
|AUDCAD
|674
|XTIUSD
|797
|XBRUSD
|353
|NZDCAD
|8.6K
|archived
|0
|EURJPY
|7.9K
|EURCHF
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 611.97 USD
Worst Trade: -2 261 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +18 213.81 USD
Massima perdita consecutiva: -12 106.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 8
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 97
|
XMAU-Real 20
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live24
|0.13 × 48
|
ICMarkets-Live17
|0.13 × 95
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
89 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
44
95%
697
63%
100%
1.27
7.59
USD
USD
51%
1:100