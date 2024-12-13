SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD Autobot AI
Sarawut Phumkrajang

GOLD Autobot AI

Sarawut Phumkrajang
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 26%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
663
Profit Trade:
463 (69.83%)
Loss Trade:
200 (30.17%)
Best Trade:
70.60 AUD
Worst Trade:
-146.20 AUD
Profitto lordo:
5 463.27 AUD (261 305 pips)
Perdita lorda:
-5 204.12 AUD (239 833 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (137.94 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
304.60 AUD (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
28.80%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
544 (82.05%)
Short Trade:
119 (17.95%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.39 AUD
Profitto medio:
11.80 AUD
Perdita media:
-26.02 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-151.03 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-300.72 AUD (6)
Crescita mensile:
-2.64%
Previsione annuale:
-32.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
262.27 AUD
Massimale:
733.32 AUD (37.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.07% (733.27 AUD)
Per equità:
11.77% (230.99 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 663
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 197
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.60 AUD
Worst Trade: -146 AUD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +137.94 AUD
Massima perdita consecutiva: -151.03 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 23:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 03:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 23:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 23:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 19:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 12:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 05:09
Share of days for 80% of growth is too low
